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Esta sería la fecha de lanzamiento de Forza Horizon 6 en PS5 según una filtración muy confiable

A pesar de su velocidad, no alcanzará a llegar en 2026.

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Los fanáticos de los juegos de autos con una PS5 siguen ansiosos por probar Forza Horizon 6 en su consola, pero han pasado muchos meses ya desde su llegada a Xbox y PC, y todavía no han dicho nada sobre la fecha en que por fin va a llegar a la plataforma PlayStation. Afortunadamente, un informante de mucha confianza asegura tener esa información.

Billbil-kun del sitio web frances Dealabs —un nombre muy reconocido por sus filtraciones acertadas sobre juegos de PS Plus, fechas de lanzamiento de grandes juegos y detalles de hardware— dice que tiene información privilegiada al respecto que confirma lo que habían dicho otros filtradores.

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El periodista de tecnología Tom Warren, ya había sugerido hace poco que a pesar de que Xbox mantenía que este juego saldría para PlayStation 5 en 2026, en realidad iba a llegar a comienzos de 2027. Billbil-kun dice que lo ha confirmado con sus propias fuentes y que tiene la fecha exacta. La fecha de lanzamiento de Forza Horizon 6 en PS5 sería el martes 26 de enero de 2027.

El filtrador va más allá y dice que el juego se lanzará en versión física en disco en la misma fecha que la versión digital y que se venderá por $69,99 dólares estadounidenses, igual que la versión de Xbox. No hay información sobre precios localizados para los paises de Latinoamérica que ya tienen la tienda PlayStation en su moneda.

El anuncio oficial sobre el lanzamiento de Forza Horizon 6 en PlayStation 5 debería estar listo en los próximos días y así podremos confirmar si la información de esta filtración es verdadera.

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Forza Horizon 6 ya se encuentra disponible para Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Microsoft Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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