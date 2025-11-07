Videojuegos

Estas son las bandas sonoras de videojuegos nominadas a los Grammy 2026

¡Dejaron por fuera a Clair Obscur: Expedition 33!

Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Aunque algunas canciones de videojuegos ya habían ganado Grammys antes, la categoría dedicada exclusivamente al medio interactivo apenas se estrenó en el año 2023. Ahora, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos anunció los nominados a los Premios Grammy en las 94 categorías y entre ellos está nuevamente la categoría de Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos

Recuerden que los nominados también incluyen música para DLC y nuevas composiciones agregadas a los juegos como servicio Este año, los nominados son:

Avatar: Frontiers of Pandora – Secrets of the Spires (DLC)
Pinar Toprak, compositor

Helldivers 2
Wilbert Roget II, compositor

Indiana Jones y el Gran Círculo
Gordy Haab, compositor

Star Wars Outlaws: Wild Card & A Pirate’s Fortune (DLC)
Cody Matthew Johnson y Wilbert Roget, II, compositores

Sword of the Sea
Austin Wintory, compositor

Aunque esas bandas sonoras son geniales, nos extraña fuertemente la ausencia de Clair Obscur: Expedition 33, que ha sido alabada como una de las mejores bandas sonoras para videojuegos de los últimos tiempos. En años pasados ha ganado la música de Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok (2023), Star Wars Jedi: Survivor (2024) y Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord (2025).

Si quieren saber quién gana el premio a mejor banda sonora de un videojuego, sintonicen la entrega de premios Grammy 2026 que se llevará a cabo el 1 de febrero de 2026. En Latinoamérica es tradicionalmente emitida por el canal TNT.

