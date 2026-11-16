Estas son las bandas sonoras de videojuegos nominadas a los premios Grammy 2027

Todos están hablando de las nominaciones a The Game Awards 2026, pero no son las únicas nominaciones para videojuegos a entregas de premios esta semana. La academia de grabaciones de Estados Unidos ya anunció los nominados a los premios Grammy 2027 en todas las categorías, incluyendo la de Mejor banda sonora para un videojuego u otros medios interactivos. Vamos a conocer cuáles fueron.
Este año, los ‘soundtracks’ nominados son:
- Avatar: Frontiers of Pandora – From The Ashes, de John Paesano
- 007 First Light, de The Flight
- Ghost of Yotei, de Toma Otowa
- Marvel’s Wolverine, de David Fleming
- Star Wars: Zero Company, de Gordy Haab
Aunque son buenas elecciones, algunos jugadores están criticando la forma en que los Grammy parecen ignorar las bandas sonoras de juegos indies. No son pocos los que creen que juegos como Mewgenics, Mixtape y Denshattack merecían estar nominados.
Otros ganadores del Grammy en la categoría de Mejor banda sonora para un videojuego u otros medios interactivos en años anteriores han sido Assassin’s Creed Valhalla: El amanecer del Ragnarök en 2023, Star Wars Jedi: Survivor en 2024, Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord en 2025 y Sword of the Sea en 2026.
La entrega de premios Grammy se realizará el 7 de febrero de 2027.