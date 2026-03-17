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Estas son las divertidas skins del día de los inocentes para Swain, Blitzcrank, Sejuani, Vex, Tahm y Mordekaiser en League of Legends

Para chuparse los mobas... digo, los dedos.

Julian Ramirez
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Todos los años a comienzos de abril LoL nos sorprende con varios aspectos legendarios de broma para diferentes personajes que no fallan en sacarnos una sonrisa. 2026 no será la excepción y ya conocimos cuáles serán las skins del día de los inocentes que llegarán a League of Legends: Blitzcrank Manita Pegajosa, Sejuani Encantadora de Pugs, Vex Lacrimosa ,Tahm Pachonc, Mordekaiser Papu Prestigioso y Swain Crujipollo, el cual parodia al Coronel Sanders de la franquicia de pollo frito KFC.

Pueden ver los artes ‘splash’ de todos estos aspectos en la galería a continuación.

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Para celebrar el lanzamiento de los aspectos de día de los inocentes, Riot Games publicó un divertido video promocionando la falsa cadena de comida rápida Crujipollo. Aquí vemos cómo lucen todas las skins que anunciamos dentro del juego y no van a creer cómo luce Swain cuando usa su definitiva.

También pueden ver todas estas skins realizando todas las habilidades en el siguiente video del canal de YouTube Skin Spotlight.

Las skins de día de los inocentes Blitzcrank Manita Pegajosa, Sejuani Encantadora de Pugs, Vex Lacrimosa ,Tahm Pachonc, Mordekaiser Papu Prestigioso y Swain Crujipollo llegarán a League of Legends junto al parche de actualización a la versión 26.7 el próximo miércoles 1 de abril de 2026.

League of Legends es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PC.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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