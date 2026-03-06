Estas son las novedades de la temporada 22 de Rocket League

El juego de «fútbol con carros» sigue fuerte y con constantes actualizaciones. Pronto tendremos su temporada 22 así que vamos a ver cuáles son todas las novedades que trae a Rocket League junto con una colaboración con Michael Jordan… bueno, no con él —no vamos a ver al exjugador de los Chicago Bulls convertido en un auto— sino con su marca de zapatos deportivos.

Esta temporada empezará el miércoles 11 de marzo de 2026. Aquí tienen nuevo tráiler que la presenta.

La principal novedad de esta temporada serán las tres nuevas carrocerías (tipo Dominus) BMW M2 Racing, Zefira y Maven que estarán disponibles en el pase de pago.

Y como dijimos, la temporada 22 traerá objetos cosméticos nuevos que son parte de la colaboración de Rocket League con la marca de tenis Jordan de Nike. Pueden verlos a continuación y también se podrán conseguir como parte del nuevo pase.

Otras novedades de la temporada serán:

Torneos semanales

Nuevas opciones de entrenamiento

Nuevos elementos en la interfaz (tiempo de ‘flip reset’ y de recarga de los potenciadores)

Nuevo título de jugador gratis al iniciar sesión

El torneo Rocket League Paris Major se llevará a cabo entre el 20 y el 24 de marzo

Rocket League es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y para PC mediante Epic Games Store. Se puede jugar en PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2 mediante retrocompatibilidad.