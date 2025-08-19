Videojuegos

Estas son las novedades que traerá la expansión Woolhaven a Cult of The Lamb

¡No dejes que tus adeptos pasen frío!

Julian Ramirez
Una de las revelaciones que nos trajo la presentación Opening Night Live de Gamescom 2025 fue la del próximo DLC de uno de nuestros juegos indies favoritos de los últimos años. La tercera expansión de Cult of The Lamb se llamará Woolhaven —algo así como «Refugio de lana»— y promete convertir al juego en una experiencia aún más grande.

El tráiler de este DLC —que pueden ver a continuación, cortesía del canal oficial de Devolver Digital en YouTube —muestra a una nueva deidad con un nuevo culto, escenarios invernales y nuevos enemigos. También promete revelaciones importantes para el ‘lore’, como qué pasó realmente con los corderos y su dios Yngya.

Una de las nuevas mecánicas nos pide devolver las almas perdidas de Woolhaven a su hogar espiritual. Tendremos que reconstruir la ciudad caída para devolverle su antigua gloria, pero para lograrlo hay que enfrentar las nuevascondiciones climáticas, como ventiscas y temperaturas gélidas que amenazan la supervivencia del culto.

También tendremos nuevas estructuras relacionadas con este sistema de clima y un sistema de cría de animales que incluso podremos montar.

Tengan en cuenta que a diferencia de las anteriores expansiones, la expansión Cult of the Lamb: Woolhaven será un DLC de pago. Saldrá para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC a principios de 2026.

