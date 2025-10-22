Estas son las nuevas skins de Cheryl Mason, Pyramid Head, Drácula, Springtrap y Richter Belmont en Dead by Daylight

Nos encontramos en medio del tradicional evento Haunted by Daylight que trajo a DbD nuevos objetos cosméticos, pero se vienen más sorpresas para cuando termine la temporada de Halloween. Filtradores e informantes como DbDInfoEs, Springey_ y australian_hero compartieron con la comunidad las imágenes de nuevas skins para Cheryl Mason y Pyramid Head de Silent Hill, Springtrap de FNAF, y Drácula y Trevor Belmont de Castlevania entre las que se incluye la esperada apariencia que nos permitirá jugar con Richter Belmont en Dead by Daylight.

Empecemos viendo cómo lucirán estos nuevos modelos en el juego.

También tenemos algo de arte oficial, incluyendo el del nuevo banner de la más peligrosa criatura de Silent Hill y la primera imagen de la skin de la colección ‘infectado’ (‘blighted’) de Springtrap.

Todo indica que las nuevas skins de Silent Hill y Castlevania, incluyendo la de Richter Belmonbt, llegarán a Dead By Daylight junto con la nueva versión del modo 2 contra 8 que debería estar disponible a partir del jueves 6 de noviembre de 2025. Incluso podemos ver ya cuáles serán los íconos que podemos conseguir jugando esta modalidad.

Ahora que Richter finalmente está en el juego, solo nos queda preguntarnos si lo veremos algún día en una posible temporada 3 de la serie de Netflix Castlevania: Nocturne. Esperamos que sí.