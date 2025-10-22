Videojuegos

Estas son las nuevas skins de Cheryl Mason, Pyramid Head, Drácula, Springtrap y Richter Belmont en Dead by Daylight

Otro cazavampiros entra en La Niebla.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Nos encontramos en medio del tradicional evento Haunted by Daylight que trajo a DbD nuevos objetos cosméticos, pero se vienen más sorpresas para cuando termine la temporada de Halloween. Filtradores e informantes como DbDInfoEs, Springey_ y australian_hero compartieron con la comunidad las imágenes de nuevas skins para Cheryl Mason y Pyramid Head de Silent Hill, Springtrap de FNAF, y Drácula y Trevor Belmont de Castlevania entre las que se incluye la esperada apariencia que nos permitirá jugar con Richter Belmont en Dead by Daylight.

Empecemos viendo cómo lucirán estos nuevos modelos en el juego.

- Publicidad -

También tenemos algo de arte oficial, incluyendo el del nuevo banner de la más peligrosa criatura de Silent Hill y la primera imagen de la skin de la colección ‘infectado’ (‘blighted’) de Springtrap.

Todo indica que las nuevas skins de Silent Hill y Castlevania, incluyendo la de Richter Belmonbt, llegarán a Dead By Daylight junto con la nueva versión del modo 2 contra 8 que debería estar disponible a partir del jueves 6 de noviembre de 2025. Incluso podemos ver ya cuáles serán los íconos que podemos conseguir jugando esta modalidad.

Ahora que Richter finalmente está en el juego, solo nos queda preguntarnos si lo veremos algún día en una posible temporada 3 de la serie de Netflix Castlevania: Nocturne. Esperamos que sí.

Silent Hill f y Bye Sweet Carole son el mismo juego
Desarrolladores de la versión remasterizada de Plants vs. Zombies responden a las acusaciones de uso de IA y de irrespetar la obra original
El remake del primer Halo será anunciado y llegará a PlayStation 5
Luigi’s Mansion llega en pleno Halloween a los Nintendo Classics de GameCube para Switch 2
Códigos para evoluciones por intercambio en Leyendas Pokémon: Z-A
Roblox – Códigos de Fisch (Octubre 2025)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Desarrolladores de la versión remasterizada de Plants vs. Zombies responden a las acusaciones de uso de IA y de irrespetar la obra original
No hay comentarios

Lo último

Historias del futuro: La creación de Back to the Future II
Cultura POP
El «clon de Doom» Darkenstein 3D ya está disponible gratis en Steam
Videojuegos
Las skins Lux Pandástica, Wukong y Darius Reinos Mecha y Viktor Heraldo de las Máquinas llegarán pronto a LoL
Videojuegos
Fecha, hora y cómo ver el segundo Nintendo Direct de Kirby Air Riders
Videojuegos