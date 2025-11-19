Estas son las nuevas skins Oscuridad Abisal y Maravilla Invernal para Navi, Lucian, Zeri y más personajes de LoL

Si no están muy ocupados dándole la bienvenida al nuevo personaje Zaheen, pueden mirar hacia acá para descubrir los nuevos aspectos que llegarán a League of Legends en unas semanas. Las skins Nami Oscuridad Abisal, Lucian Oscuridad Abisal; Maravilla invernal para Zeri y Milio, Smolder el Reno,Mel Favor del Invierno Prestigiosa y Draven Victorioso estarán disponibles en LoL con la llegada de la versión 25.24.

Empecemos mirando el espectacular arte ‘splash’ de estos aspectos.

También podemos ver cómo lucen en acción en los siguientes videos cortesía del canal de YouTube Skin Spotlights.

Aunque no lo hemos confirmado oficialmente, las skins Nami Oscuridad Abisal y Lucian Oscuridad Abisal deberían ser variantes míticas que aparecerán en la tienda mítica y Draven Victorioso debería ser recompensa para los jugadores de los modos clasificatorios de LoL con diferentes chromas. Los aspectos de Zeri, Milio y Smolder deberían aparecer en la tienda y la de Mel será un skin prestigiosa. Como ya dijimos, saldrán con el parche de actualización 25.23 que llegará a LoL el miércoles 3 de diciembre de 2025.

Estas skins, ya se pueden encontrar en el servidor PTB de pruebas. Si quieren apegarse a los servidores principales, ya pueden encontrar a la venta los aspectos Tristana y Gwen Pastoras de lluvias a la venta.