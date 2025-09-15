Estas son las skins de la colaboración de Persona 5 con Overwatch 2

Cuando hablamos de la temporada 18 de Overwatch 2 —que empezó el martes 26 de agosto de 2025— dijimos que en algunas semanas tendríamos información sobre la colaboración con Persona 5 que agregaría al juego skins de personajes como Joker. Lo prometido es deuda, así que les vamos a mostrar cuáles son los atuendos legendarios basados en el megapopular juego de Atlus que se pondrán pronto a la venta.

Lo primero que tienen que saber es que estas skins de los Ladrones Fantasmas estarán disponibles en la tienda —por separado en un lote— desde el martes 16 de septiembre de 2025. Los atuendos serán.

Joker (Wuyang)

Skull (Genji)

Fox (Lifeweaver)

Queen (D.Va)

Panther (Mercy)

Pueden ver el arte conceptual de estas apariencias a continuación. Este fue creador Por Florencia Kristiani, Lucy Du, Allison Yu y Logan Wen.

Si lo que quieren es ver cómo lucen en el juego y no en el arte conceptual, también les tenemos una imagen de los modelos ‘in-game’:

Debemos decir que lucen bastante bien. Algunas de las críticas que se habían hecho contra anteriores colaboraciones con Overwatch 2 es que no se parecían realmente a los personajes de la franquicia invitada, pero estos lucen bastante similares a los Ladrones Fantasma de Persona 5. Que bueno que eso fue corregido.

Lo que tal vez no haya sido corregido es el precio. Los jugadores siguen quejándose del alto precio que suelen tener los objetos cosméticos de Overwatch y estos aspectos legendarios probablemente no van a ser la excepción.