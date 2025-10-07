Estas son las skins Neeko Beeko, Skarner Mecha y Zoe Eterna que llegarán a League of Legends

El próximo parche de League of Legends no va a tener una temática unificadora en los nuevos aspectos, pero eso no los hará menos divertidos. Tendremos una versión abeja de Neeko, un Skarner mecánico y a Zoe convertida en un este cósmico gracias a las nuevas skins que llegarán al pase de batalla y la tienda de LoL.

Como siempre, empecemos dando una mirada al hermoso arte ‘splash’ de estos tres aspectos.

Pronto actualizaremos esta nota con videos de jugabilidad para que puedan ver cómo se ven estos tres aspectos en acción en el juego.

Estas nuevas skins Skarner Reinos Mecha y a Beeko estarán disponibles en el pase de batalla que llegará a LoL con el parche de actualización 25.21 el martes 21 de octubre de 2025. Ese mismo día se pondrá a la venta el aspecto Eterno Prestigiosa para Zoe.

Si no pueden esperar, deben saber que estas tres skins estarán disponibles en el servidor o entorno de pruebas de League of Legends desde el martes 8 de octubre. Ese día también se pondrán a la venta los nuevos aspectos de la colección Flora Fatalis para Lissandra, Fiddlesticks, Soraka y Pruebas del crepúsculo para Xin Zhao en el servidor público.