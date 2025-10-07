Videojuegos

Estas son las skins Neeko Beeko, Skarner Mecha y Zoe Eterna que llegarán a League of Legends

Transformaciones cósmicas, mecánicas y abejiles.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

El próximo parche de League of Legends no va a tener una temática unificadora en los nuevos aspectos, pero eso no los hará menos divertidos. Tendremos una versión abeja de Neeko, un Skarner mecánico y a Zoe convertida en un este cósmico gracias a las nuevas skins que llegarán al pase de batalla y la tienda de LoL.

Como siempre, empecemos dando una mirada al hermoso arte ‘splash’ de estos tres aspectos.

Pronto actualizaremos esta nota con videos de jugabilidad para que puedan ver cómo se ven estos tres aspectos en acción en el juego.

Estas nuevas skins Skarner Reinos Mecha y a Beeko estarán disponibles en el pase de batalla que llegará a LoL con el parche de actualización 25.21 el martes 21 de octubre de 2025. Ese mismo día se pondrá a la venta el aspecto Eterno Prestigiosa para Zoe.

Si no pueden esperar, deben saber que estas tres skins estarán disponibles en el servidor o entorno de pruebas de League of Legends desde el martes 8 de octubre. Ese día también se pondrán a la venta los nuevos aspectos de la colección Flora Fatalis para Lissandra, Fiddlesticks, Soraka y Pruebas del crepúsculo para Xin Zhao en el servidor público.

2XKO: Riot comparte el opening y confirma los 11 campeones que tendrá el juego
Hablamos sobre Silent Hill f en el videopodcast Preguntas y Respuestas con GamerFocus
PowerWash Simulator 2 ya tiene fecha de lanzamiento, nuevo tráiler y detalles sobre el juego
Vampire Survivors tendrá un modo multijugador en línea en su próxima actualización
El lanzamiento del esperado juego indie Mina The Hollower ha sido aplazado
Silent Hill 2 termina su exclusividad en consolas PS5, estaría preparando su llegada a Xbox y Switch 2
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Hablamos sobre Silent Hill f en el videopodcast Preguntas y Respuestas con GamerFocus
No hay comentarios

Lo último

Gachiakuta: tráiler revela el nuevo opening y villano principal de la temporada
Anime y Manga
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment revela las identidades de los Sabios Antiguos
Videojuegos
2XKO: cambios y notas del parche o actualización del inicio del acceso anticipado
Videojuegos
Cómo unirse a la beta cerrada de Marathon (octubre 2025)
Videojuegos