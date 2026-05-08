Estas son todas las peleas que vemos en Mortal Kombat II: la película

Lo verdaderamente importante en el cine de artes marciales no es la historia ni los efectos especiales, es la calidad de la coreografía de los combates. Las peleas de la película Mortal Kombat II son muy llamativas y crean interesantes enfrentamientos entre los personajes de los juegos que no necesariamente son los más obvios. Si quieren sabes cuáles son todos los enfrentamientos que hay en esta cinta, sigan leyendo.

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Les advertimos que este artículo contiene spoilers de la película. Pero incluso si se enteran de cuáles son las peleas y quienes las ganan, no se compara a verlas en la gran pantalla.

Shao Kahn contra Jerrod

La primera pelea de la película es una introducción a la historia que muestra cómo el Mundo Exterior se apoderó del Reino de Edenia cuando el Emperador derrotó al Rey Jerrod en el torneo Mortal Kombat.

GANADOR: Shao Kahn

Johnny Cage contra los secuaces

Esta es una pelea dentro de una de las películas falsas protagonizadas por Johnny Cage: Uncaged Fury. Trata de imitar el estilo de las películas serie B de artes marciales de los años 80 y comienzos de los 90 y luce falsa a propósito, pero eso es lo que la hace entretenida. Muchos de los movimientos que hace aquí tendrá que hacerlos «de verdad» más adelante cuando se una al Mortal Kombat.

GANADOR: Johnny Cage

Johnny Cage contra Kitana

La primera pelea de la primera fase de Mortal Kombat pone a Johnny (de parte de la Tierra) a combatir contra Kitana (de parte del Mundo Exterior). Johnny es renuente a «golpear una chica» y parte de él se niega a creer que lo que está pasando es real, lo cual le dio la ventaja a la Princesa.

Lo mejor de esta pelea es la forma en que Kitana usa las diferentes habilidades con sus abanicos, incluyendo unas que no habíamos visto en los juegos. Al final, Kitana tiene la oportunidad de acabar con la vida de su rival, pero se niega a hacerlo.

GANADORA: Kitana

Sonya Blade vs Sindel

Shao Kahn usa los poderes nigromanticos del hechicero Quan Chi para revivir a antiguos enemigos como ‘revenants’ bajo su control. Uno de ellos es Sindel —madre de Kitana y anterior reina de Edenia— a quien no solo tiene como consorte, sino como guerrera. Ella se enfrenta a Sonya Blade en el fondo del pozo durante una de las peleas de la primera fase del torneo, lleno de peligrosas puas en las que las dos luchadoras corren el riesgo de ser empaladas.

Al final del combate, los poderosos gritos de Sindel no son rivales para la habilidad de Sonya y termina empalada.

GANADORA: Sonya Blade

Cole Young vs Shao Khan

Esta es una de las peleas de la segunda fase de Mortal Kombat. El protagonista de la anterior película no tiene ninguna esperanza de ganar contra el Emperador del Mundo Exterior. Shao Kahn fue marcado con el Amuleto de Shinnok, por lo que es inmortal y todas las heridas que le hace Cole con sus macanas y habilidad de absorber energía se curan instantáneamente.

Esta pelea se lleva a cabo en la icónica Piscina de la Muerte del juego Mortal Kombat II y cuando el pobre guerrero de la Tierra ve su cabeza destrozada por el martillo del Kahn, su cuerpo es arrojado al ácido.

GANADOR: Shao Kahn

Jax contra Jade

Otra pelea de la segunda fase del torneo. A pesar de la fuerza de los brazos robóticos de Jax, es Jade quien se luce en este combate gracias a sus acrobacias y movimientos imposibles con el bastón. Puede que sea el miembro de las Fuerzas Especiales de la Tierra quien gane el combate, pero la guardiana edeniana definitivamente fue la mejor ‘kombatiente’ de los dos.

Al final, por solicitud de Kitana, Jax perdona la vida de Jade.

GANADOR: Jax

Liu Kang contra Kung Lao

Este combate de la segunda fase del Torneo se desarrolla en el Portal Azul de la versión de Sega Genesis de MKII y luce increíble. Permite que los actores Ludi Ling y Max Huang desaten su proeza como artistas marciales y aprovecha al máximo esa brutal arma que es el sombrero afilado de Kung Lao. Por momentos incluso parece que siguiéramos la acción desde el punto de vista de ese sombrero a medida que se mueve por toda la arena. Termina con tremenda Fatality.

GANADOR: Liu Kang

Johnny Cage contra Baraka

Buscando la forma de infiltrarse en el palacio de Shao Kahn, los guerreros de la Tierra recurren a la Tribu Tarkatan y Johnny Cage termina enfrentándose a su líder Baraka. Johnny parece fuera de su elemento y se dedica más a huir que a pelear, hasta que encuentra su valentía y lo derrota con movimientos sacados de sus películas y su icónico «golpe en las nueces».

GANADOR: Johnny Cage

Liu Kang y Jax contra Shao Kahn

Mientras tratan de destruir el Amuleto de Shinnok, Liu Kang y Jax terminan enfrentados al emperador. Liu usa grandes habilidades como sus dragones de fuego y Jax logra destruir el contenedor de la reliquia, pero Noob Saibot termina huyendo con ella y Jax pierde la vida. Antes de que la pelea termine, tanto Liu Kang como Shao Kahn son invocados al torneo.

NO HAY GANADOR

Liu Kang y Sonya Blade contra Shao Kahn

Aunque Kitana debía seguir activa en el torneo, su alianza con la Tierra fue descubierta y la tomaron prisionera. Eso no es un problema para Shao Kahn, que puede enfrentar a dos guerreros sin miedo en la tercera y última fase de Mortal Kombat porque es inmortal. Noquea a Sonya con facilidad y aparentemente acaba con la vida de Liu Kang, pero él está gustoso de poder ir al Inframundo donde puede rescatar a su amigo Kung Lao.

¿Estarán despertando los poderes de Dios del Fuego de Liu Kang?

GANADOR: Shao Kahn

Johnny Cage, Kano y Scorpion contra Noob Saibot

Mientras la última fase de Mortal Kombat se desarrolla en el Mundo Exterior, Johnny Cage y Kano viajan al Inframundo y reclutan a Scorpion para que les ayude a encontrar a su viejo enemigo Bi Han y destruir el Amuleto. Noob Saibot, la nueva identidad del asesino Lin Kuei, puede crear clones de sombras y así enfrentar a los tres guerreros al mismo tiempo, pero al final cae ante los poderes de Kano, Scorpio, la recién llegada Jade y los poderes recientemente despertados de Johnny Cage.

GANADORES: Johnny Cage, Kano y Scorpion

Kitana contra Shao Kahn

Casi al final de la historia, la película se da cuenta que la princesa Kitana tiene mucha más madera de protagonista que cualquiera de los otros personajes y le permite ser la guerrera que acabe con su padre Shao Kahn, quien tras la destrucción del Amuleto ya no es inmortal.

GANADORA: Kitana

Esas fueron todas las peleas que vimos en la película Mortal Kombat II. ¿Cuál fue su favorita?