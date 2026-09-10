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Este año no habrá Just Dance 2027, pero sí Just Dance: Decades of Hits y ya revelaron sus primeras canciones

El baile a través de las décadas.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Desde 2023, Just Dance se convirtió en una especie de «plataforma» en la que cada nueva entrega anual era solo un paquete de canciones que acompañaba a la suscripción al servicio Just Dance+ en el que hay cientos de mapas. Se supone que este año saldría Just Dance 2027 Edition, pero lo que tendremos es Just Dance: Decades of Hits.

Este es más que un simple paquete de canciones, pues tendrá una temática especial celebrando los grandes éxitos de la música década por década desde los 1970s hasta los 2020s. Se lanzará el 13 de octubre de 2026 para Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y el 10 de noviembre para Nintendo Switch 2.

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Pueden ver el tráiler de revelación en que muestran algunas de las nuevas canciones a continuación.

Las once primeras canciones reveladas de Just Dance: Decades of Hits serán:

  • “Mamma Mia”, de ABBA
  • “Uptown Girl”, de Billy Joel
  • “It’s Tricky”, de Run-DMC
  • “No Scrubs”, de TLC
  • “Wannabe”, de Spice Girls
  • “Bye Bye Bye”, de *NSYNC
  • “Feel Good Inc.”, de Gorillaz
  • “Turn Down for What”, de DJ Snake y Lil’ Jon
  • “Danza Kuduro”, de Don Omar feat. Lucenzo
  • “Manchild”, de Sabrina Carpenter
  • “NUEVAYoL”, de Bad Bunny

Además de las nuevas canciones, tendrá un nuevo modo de juego: Modo Aventura.

En este modo recorreremos un mapa en el que encontramos las canciones década por década mientras se desarrolla una historia.

Lo que hemos visto de Just Dance: Decades of Hits nos llama mucho la atención por su cambio de temática y porque el modo aventura, si está bien hecho, puede resultar ser algo especial. Nos daremos cuenta cuando finalmente juguemos el juego en octubre.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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