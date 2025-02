Este es el opening de Atelier Yumia y todo lo que encontraremos en el continente de Aladiss

Koei Tecmo y el estudio desarrollador Guts han compartido el opening de Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land. Adicionalmente, junto al tema de apertura, la desarrolladora revelo nueva información sobre la región de Aladiss.

Aladiss, un continente devastado por una catástrofe, es uno de los lugares donde la joven alquimista Yumia Liessfeldt se une a un equipo de investigación para desentrañar los misterios que ocultan sus ruinas. Este equipo, liderado por Erhard y auspiciado por la Orden de Eustella, está compuesto por investigadores, aventureros y mercenarios, todos ellos unidos por el objetivo de comprender lo que ocurrió en Aladiss. La misión de Yumia y sus compañeros los llevará a recorrer las tres regiones del continente, explorando las ruinas del otrora poderoso Imperio Aladissiano.

¿Cuáles son las regiones del continente Aladiss?

Ligneus: la primera base del equipo de investigación, con llanuras, bosques e instalaciones de investigación abandonadas. Aquí se encuentran el Jardín Botánico Arbor y el 8º Laboratorio.

Sivash: un paraíso para los amantes de los hongos, con flora única y hogar de los Welleks (semi-humanos) y los Neru (monstruos parlantes). Destacan la Catedral de Preces y la Academia Hermea.

Auruma: una zona industrial en ruinas, con una estructura metálica con forma de árbol, un distrito comercial y el Horno de Transposición de Maná. Aquí habita la tribu Geni, con características de ave.

¿Cuál es la historia de Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land?

En Atelier Yumia, los jugadores se sumergirán en una historia que gira en torno a la memoria y la alquimia prohibida.

La historia de este nuevo juego de la franquicia Atelier sigue a Yumia Liessfeldt. Ella es una joven alquimista que perdió a su madre en un accidente. Al inicio del juego, Yumia emprende un viaje para descubrir la verdad sobre su pasado y el destino del Imperio Aladissiano, una civilización que floreció gracias a la alquimia, pero que fue destruida por un misterioso cataclismo. A medida que Yumia explora las ruinas de este antiguo imperio, se enfrentará a los secretos

Vía: Gematsu