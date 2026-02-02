Este es todo el contenido que llegará a Borderlands 4 durante 2026

La más reciente entrega de la saga de los Cazadores de la Bóveda recibió muy buenos comentarios cuando salió a la venta el año pasado, pero sabemos que estos títulos son más que su campaña y reciben tantas actualizaciones que prácticamente son juegos-como-servicio. Gearbox planea apoyar a Borderlands 4 durante mucho tiempo y para demostrarlo publicó la hoja de ruta en la que podremos conocer todo el contenido que llegará al juego a lo largo del año 2026.

Vamos a listas todas las novedades que tendrá el juego y más abajo pueden ver la hoja de ruta directamente:

Modo Foto (actualización gratis) – 29 de enero

– 29 de enero Paquete DLC #2 ‘Leyenda del demonio de piedra’ (de pago) – Primer trimestre

– Primer trimestre Rareza de equipo Perlado (gratis) – Primer Trimestre

– Primer Trimestre DLC de historia #1 ‘Mad Ellie y la bóveda maldita’ (de pago) – Primer Trimestre

– Primer Trimestre Jefe de incursión (gratis) – Segundo trimestre

– Segundo trimestre ‘Takedown’ (gratis) – Segundo trimestre

– Segundo trimestre Paquete DLC #3 (de pago) – Segundo trimestre

– Segundo trimestre Paquete DLC #4 (de pago) – Tercer trimestre

– Tercer trimestre Paquete DLC #5 (de pago) – Tercer trimestre

– Tercer trimestre DLC de historia #2 (de pago) – Tercer trimestre

Además de todo el nuevo contenido, a lo largo de 2026 Borderlands 4 también recibirá mejoras de rendimiento, balanceo y solución de bugs junt con las siguientes novedades:

Nuevas actividades para el posjuego

Soporte para partidas de guardado cruzadas (‘cross-save’)

Más eventos por tiempo limitado

Progresión a través de diferentes partidas de guardado

Pueden conocer más detalles sobre la hoja de ruta visitando el sitio web oficial del juego.

Borderlands 4 está disponible para PS5, Xbox Series X|S y PC. La versión para Nintendo Switch 2 saldrá a la venta el 27 de febrero de 2026.