Este es todo el contenido que llegará a Borderlands 4 durante 2026

Más bóvedas para buscar y botín para encontrar.

Julian Ramirez
Julian Ramirez
La más reciente entrega de la saga de los Cazadores de la Bóveda recibió muy buenos comentarios cuando salió a la venta el año pasado, pero sabemos que estos títulos son más que su campaña y reciben tantas actualizaciones que prácticamente son juegos-como-servicio. Gearbox planea apoyar a Borderlands 4 durante mucho tiempo y para demostrarlo publicó la hoja de ruta en la que podremos conocer todo el contenido que llegará al juego a lo largo del año 2026.

Vamos a listas todas las novedades que tendrá el juego y más abajo pueden ver la hoja de ruta directamente:

  • Modo Foto (actualización gratis) – 29 de enero
  • Paquete DLC #2 ‘Leyenda del demonio de piedra’ (de pago) – Primer trimestre
  • Rareza de equipo Perlado (gratis) – Primer Trimestre
  • DLC de historia #1 ‘Mad Ellie y la bóveda maldita’ (de pago) – Primer Trimestre
  • Jefe de incursión (gratis) – Segundo trimestre
  • ‘Takedown’ (gratis) – Segundo trimestre
  • Paquete DLC #3 (de pago) – Segundo trimestre
  • Paquete DLC #4 (de pago) – Tercer trimestre
  • Paquete DLC #5 (de pago) – Tercer trimestre
  • DLC de historia #2 (de pago) – Tercer trimestre

Además de todo el nuevo contenido, a lo largo de 2026 Borderlands 4 también recibirá mejoras de rendimiento, balanceo y solución de bugs junt con las siguientes novedades:

  • Nuevas actividades para el posjuego
  • Soporte para partidas de guardado cruzadas (‘cross-save’)
  • Más eventos por tiempo limitado
  • Progresión a través de diferentes partidas de guardado

Pueden conocer más detalles sobre la hoja de ruta visitando el sitio web oficial del juego.

Borderlands 4 está disponible para PS5, Xbox Series X|S y PC. La versión para Nintendo Switch 2 saldrá a la venta el 27 de febrero de 2026.

Dragon Quest VII Reimagined – Reseña
Nikke tendrá una colaboración con otra serie de anime, revelan fecha y personajes
La categoría ‘Mejor banda sonora de videojuego’ no fue la única representación videojueguil en los Grammy 2026
La versión para Nintendo Switch de Apex Legends dejará de funcionar
El remake de Trails in the Sky 2nd Chapter ya tiene fecha de lanzamiento
