Este fin de semana se lleva a cabo el World Championship Qualifier 2025 de Yu-Gi-Oh! en Bogotá

La comunidad de Yu-Gi-Oh! en Sudamérica, en especial de Colombia, se prepara para uno de los fines de semana más importantes del competitivo en la región. Ya que, Bogotá se prepara para ser la sede del World Championship Qualifier (WCQ) Colombia 2025 y el Dragon Duel Championship 2025. Del 6 al 8 de junio, el Cubo de Colsubsidio —el cual se ubica en la Av. Cra 30 #52 – 77— será el epicentro donde los duelistas más habilidosos de la región competirán por un cupo para representar al continente en el próximo Campeonato Mundial de Yu-Gi-Oh! 2025. Así que a continuación les contamos cómo participar y todo lo que sabemos sobre el evento.

¿Cuál es el cronograma del World Championship Qualifier 2025 de Yu-Gi-Oh! en Bogotá?

La organización del evento ha revelado también a detalle cuál es el horario de las actividades del World Championship Qualifier 2025 de Yu-Gi-Oh! en Bogotá. Así podrán conocer cuándo y cómo participar en los formatos que más les interese.

Viernes 6 de junio

Playoff de puntos del mundial : Para jugadores con invitación. Las inscripciones son de 10:30 am a 11:30 am (o hasta llenar cupo) en El Cubo de Colsubsidio.

: Para jugadores con invitación. Las inscripciones son de 10:30 am a 11:30 am (o hasta llenar cupo) en El Cubo de Colsubsidio. LCQ : Para jugadores sin cupo al Continental. Se realizará en El Cubo de Colsubsidio de 12:00 pm a 5:00 pm. Habrá 16 jugadores, varios eventos de eliminación directa. El costo es de $40.000 e incluye 2 sobres. Los dos primeros lugares de cada Last Chance obtendrán cupo directo al Continental y el primer lugar recibirá un Playmat Regional 2025. Se requiere Deck list y hoja de registro en físico.

: Para jugadores sin cupo al Continental. Se realizará en El Cubo de Colsubsidio de 12:00 pm a 5:00 pm. Habrá 16 jugadores, varios eventos de eliminación directa. El costo es de $40.000 e incluye 2 sobres. Los dos primeros lugares de cada Last Chance obtendrán cupo directo al Continental y el primer lugar recibirá un Playmat Regional 2025. Se requiere Deck list y hoja de registro en físico. Evento público exclusivo (Time Wizards Attack of the Giant Card) : Formato 2005 y 2010. Inicia a las 12:00 pm. El costo es de $60.000 e incluye 3 sobres.

: Formato 2005 y 2010. Inicia a las 12:00 pm. El costo es de $60.000 e incluye 3 sobres. Registro: Para jugadores con cupo al Continental. El registro presencial será de 3:00 pm a 5:00 pm en El Cubo de Colsubsidio. Los jugadores de Dragón Duel deberán entregar su Deck list y hoja de Registro en físico.

Pasos para asegurar tu participación (Jugadores con cupo al WCQ):

Registro online obligatorio: Ingresa a https://registration.yugioh-card.com. Sube tu Deck List: Fecha límite: viernes 6 de junio a las 10:00 a.m. Si no la subes a tiempo, podrías tener una ronda perdida (Waiting list). Entrega de premios: Después de completar el registro online y subir tu Deck List, preséntate el viernes 6 de junio entre las 3:00 p.m. y 7:00 p.m. para finalizar tu registro y recibir tus premios de participación (Play Mat Mulcharmy Fuwalos, Sleeves WCQ, Moneda Exclusiva del día viernes). Lleva tu documento de identidad, la app NEURON instalada o tu ID (COSSY) digital o físico.

Si no puedes ir el viernes, comunícate por WhatsApp para notificar que llegarás el sábado (sujeto a disponibilidad de cupos y habiendo cumplido el registro online y subida de Deck list a tiempo).

Sábado 7 y domingo 8 de junio

Inscripciones con Ronda perdida : 8:30 am a 9:45 am.

: 8:30 am a 9:45 am. Inicio Evento principal: 10:00 am. Habrá un espacio de descanso que se notificará al inicio del evento.

Se ofrecerán Eventos Públicos variados. Consulta el FAQ del evento para más detalles sobre precios, horarios y otros. Algunos de los eventos son: Regional Qualifier 2026, Attack of the Giant Card, Duel Link, Master Duel, Rivalry of Warlords, Speed Duel, Structure Decks, Time Wizards, Tag Duel, Win-A-Mat, 3 Vs 3, Yu-Gi-Oh Charity Event, Yu-Gi-Oh OTS Tournament.

Fuente: página oficial de Yu-Gi-Oh!