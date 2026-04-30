Este juego indie parodia uno de los clichés más famoso de los anime ‘isekai’

Strange Scaffold es uno de los estudios independientes más prolíficos y sorprendentes que existen. Nunca sabemos qué esperar de ellos, pero tras títulos de ‘tres-en-línea’ que parodian a Resident Evil con dinosaurios y simuladores de mercados de acciones con bebés, no es tan raro que en su nuevo juego controlemos a una camioneta que envía cosas a otro mundo al atropellarlas.

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Si suelen ver anime del género isekai, seguramente conocen el cliché del protagonista que es trasladado a un mundo de fantasía al ser atropellado por una camioneta blanca (es demasiado específico y aún así ha pasado más de una vez). Truck-kun is Supporting Me from Another World?! es una parodia de ese extraño pero divertido concepto. Controlamos a un conductor que accidentalmente atropella a una chica y la envía a otro mundo, pero podemos ayudarla atropellando todo lo que encontremos para que ella pueda usarlo y así enfrentar al Rey Esqueleto para volver a su realidad.

Interesante idea. Pueden verla en acción en el siguiente tráiler.

Truck-kun is Supporting Me from Another World?! se desarrolla en «dos pantallas». En la primera controlamos al camión atropellando todo lo que podamos mientras realizamos entregas y evitamos a la policía. En la segunda pantalla está la chica del otro mundo luchando contra enemigos para conseguir estrellas y crear el portal que la traerá de vuelta.

Aunque no es descrito como un roguelike, si será un juego basado en repetir partidas tratando siempre de conseguir un mejor puntaje y lograr que nuestra amiga de otro mundo logre regresar.

Truck-kun is Supporting Me from Another World?! todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero saldrá para Xbox Series X|S y para PC mediante Steam más adelante. Ya pueden agregarlo a su lista de deseados.