Esto es lo que podremos esperar ver en los anuncios de Level-5 y Falcom en Tokyo Game Show 2024

Hace un par de horas conocimos los planes que tendrán Sega y Konami para su participación en Tokyo Game Show 2024. Ahora, Level-5 y Falcom han comenzado a generar expectación al revelar sus planes para el evento.

¿Cuáles son los juegos y horarios de la presentación y anuncios de Level-5 en Tokyo Game Show 2024?

Level-5 se tendrá anuncios en Tokyo Game Show 2024 de una selección diversa de títulos. Entre estos se encuentra «DECAPOLICE«, «Fantasy Life: The Girl Who Steals Time«, «Inazuma Eleven: Victory Road» y «Professor Layton and The New World of Steam«. Los visitantes tendrán la oportunidad de probar estos juegos y llevarse a casa recompensas especiales por hacerlo. Además, Level-5 ofrecerá una transmisión en vivo el 26 de septiembre, donde se mostrará la jugabilidad de algunos de estos juegos y se compartirá información adicional sobre los demás.

Transmisión en vivo de la presentación de Level-5 en Tokyo Game Show 2024: 26 de septiembre, a las 05:00 (Colombia), 06:00 (México), 13:00 (España). Este se podrá ver en el canal de TGS o el canal en YouTube de Level-5.

¿Cuáles son los juegos y horarios de la presentación de anuncios de Nihon Falcom en Tokyo Game Show 2024?

Falcom, por su parte, se centrará en revelar durante Tokyo Game Show 2024 nueva información sobre «The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria«, la última entrega de su aclamada franquicia de RPG. Los fanáticos podrán disfrutar de una demo jugable, conciertos de Falcom jdk BAND y un evento especial con los actores de voz del juego. Falcom también conmemorará el 20 aniversario de la serie Trails con regalos exclusivos y una presencia en el espacio virtual Tokyo Game Show Digital World. Cabe resaltar que los eventos en línea se podrán ver desde el canal de Nihon Falcom y TGS en YouTube.

Falcom jdk BAND Special Stage 2024: 28 y 29 de septiembre a las 09:00 (Colombia, México), 16:00 (España).

28 y 29 de septiembre a las 09:00 (Colombia, México), 16:00 (España). Evento con los actores de voz: 29 de septiembre a las 05:45 (Colombia), 06:45 (México), 13:45 (España).

¿Cuándo es o cuál es la fecha de inicio de Tokyo Game Show 2024?

Si son aquellos que siempre están pendientes de los anuncios y lanzamientos de juegos de Tokyo Game Show y quieren conocer cuándo es la edición del 2024, les contamos que Tokyo Game Show 2024 se llevará a cabo del jueves 26 de septiembre al domingo 29 de septiembre de 2024 en el centro de convenciones Makuhari Messe en Chiba, Japón.

Este año, el equipo de relaciones públicas de la feria resalto lo siguiente: