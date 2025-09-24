Esto incluye la actualización 1.3.0 de Mario Kart World en Switch 2

Nintendo lanzó la nueva actualización 1.3.0 de Mario Kart World para Switch 2, que añade la posibilidad de unirse a amigos para jugar supervivencia en línea, entre otras mejoras. Hasta dos jugadores pueden jugar ‘Modo libre’ mientras esperan, si el juego está lleno al intentar unirse a amigos en los otros modos. El mapa ‘Modo libre’ ahora muestra la ubicación de los Interruptores P que has activado y los Medallones de Peach que has obtenido. Ahora puedes seleccionar un Interruptor P del mapa y moverte a una ubicación cercana.
Estas son las otras características añadidas con la nueva actualización de Mario Kart World.
- En ‘Modo libre’, ahora puedes transformarte en el personaje que ha sido arrastrado al OVNI.
- Si la opción ‘Comida rápida’ en ‘Ajustes/Mando’ está configurada en ‘No se transforma’, no te transformarás. Ahora es más fácil encontrar OVNIS en ‘Modo Libre’.
- Se han ajustado las condiciones para la aparición de algunos Medallones de Peach en ‘Modo Libre’.
- Al observar en ‘Modo supervivencia’ o ‘Batalla de globos’ en ‘Juego en línea’ o ‘Juego inalámbrico’, ahora puedes elegir a quién observar, incluso si sostienes el Joy-Con 2 o el Joy-Con horizontalmente.
- Se ha reducido el tiempo entre que alguien toma una caja de objeto y la siguiente vez que es revivida.
- Se ha aumentado el tiempo de invencibilidad tras girar o chocar durante una carrera.
- Se ha reducido la fuerza de los saltos al aterrizar sobre un rival desde arriba.
- Se ha reducido el tiempo entre el final y el inicio de la observación en ‘Modo supervivencia’ o ‘Batalla de globos’ en ‘Juego en línea’ o ‘Juego inalámbrico’. Se redujo el tiempo entre pasar por el punto de control y la visualización de la clasificación en ‘Modo supervivencia’ en ‘Juego inalámbrico’ y ‘Juego LAN’.
- Se aumentó aún más la frecuencia de los recorridos por vuelta que aparecen en la selección al elegir el siguiente recorrido en ‘Carrera VS’ y carreras inalámbricas.
Problemas solucionados
- Se solucionó un problema en ‘Juego en línea’ y ‘Juego inalámbrico’ por el cual la clasificación a veces se volvía incorrecta si un jugador se salía del recorrido al mismo tiempo que llegaba a la meta.
- Se solucionó un problema en ‘Gran Premio’, ‘Modo supervivencia’ y ‘Carrera VS’, por el cual la clasificación de la CPU a veces bajaba después de llegar a la meta.
- Se solucionó un problema en ‘Modo supervivencia’ en ‘Juego en línea’ por el cual las clasificaciones de otros jugadores a veces aparecían como «0» en la pantalla de resultados.
- Se solucionó un problema por el cual un Caparazón Espinoso a veces superaba al jugador en primer lugar en ‘Juego inalámbrico’ o ‘Juego en línea’. Se solucionó un problema por el cual los jugadores a veces salían volando hacia atrás una gran distancia al ser impactados por un Caparazón Espinoso.
- Se solucionó un problema por el cual el segundo objeto en una ranura de objeto a veces no desaparecía al ser impactado por un Rayo.
- Se solucionó un problema por el cual golpear la base de un pilar en el aire a veces causaba un gran salto.
- Se solucionó un problema que a veces causaba inestabilidad en el movimiento al realizar un descenso por la pared sobre el agua.
- Se solucionó un problema por el cual los jugadores a veces eran arrastrados con fuerza tras aterrizar al realizar un mini salto al remontar un río.
- Se solucionó un problema por el cual los jugadores a veces atravesaban el suelo al ser impactados por un coche en la carretera.
- Se solucionó un problema en ‘Modo Libre’ por el cual los jugadores a veces no podían entrar correctamente en las tuberías después de salir de un remolque.
- Se solucionó un problema por el cual la pantalla de resultados a veces se distorsionaba después de ver ‘Batalla de Globos’ en ‘Juego en línea’.
- Se solucionó un problema por el cual el juego a veces no procedía a la pantalla de selección de nivel después de salir de una tubería durante ‘Modo Libre’ en ‘Juego en línea’. Se solucionó un problema por el cual Bill Bala a veces se colaba a través de las paredes al usarlo en Helado Celestial.
- Se solucionó un problema por el cual los jugadores a veces se quedaban atascados en una pared al comienzo de la carrera que va de Fortaleza Aérea a Bazar de Shy Guy.
- Se solucionó un problema por el cual los jugadores a veces se quedaban atascados en las paredes al usar un Bill Bala en Castillo de Bowser.
- Se solucionó un problema en Cascada Cheep Cheep por el cual las cajas de objetos a veces eran difíciles de recoger con la dirección Inteligente activada.
- Se solucionó un problema en ‘Modo supervivencia’ ‘Rally Espinoso’ por el cual a veces había una caja de objetos enterrada en el suelo.
- Se han solucionado otros problemas para mejorar la experiencia de juego.