Esto incluye la actualización 1.3.0 de Mario Kart World en Switch 2

Nintendo lanzó la nueva actualización 1.3.0 de Mario Kart World para Switch 2, que añade la posibilidad de unirse a amigos para jugar supervivencia en línea, entre otras mejoras. Hasta dos jugadores pueden jugar ‘Modo libre’ mientras esperan, si el juego está lleno al intentar unirse a amigos en los otros modos. El mapa ‘Modo libre’ ahora muestra la ubicación de los Interruptores P que has activado y los Medallones de Peach que has obtenido. Ahora puedes seleccionar un Interruptor P del mapa y moverte a una ubicación cercana.

Estas son las otras características añadidas con la nueva actualización de Mario Kart World.

En ‘Modo libre’, ahora puedes transformarte en el personaje que ha sido arrastrado al OVNI.

Si la opción ‘Comida rápida’ en ‘Ajustes/Mando’ está configurada en ‘No se transforma’, no te transformarás. Ahora es más fácil encontrar OVNIS en ‘Modo Libre’.

Se han ajustado las condiciones para la aparición de algunos Medallones de Peach en ‘Modo Libre’.

Al observar en ‘Modo supervivencia’ o ‘Batalla de globos’ en ‘Juego en línea’ o ‘Juego inalámbrico’, ahora puedes elegir a quién observar, incluso si sostienes el Joy-Con 2 o el Joy-Con horizontalmente.

Se ha reducido el tiempo entre que alguien toma una caja de objeto y la siguiente vez que es revivida.

Se ha aumentado el tiempo de invencibilidad tras girar o chocar durante una carrera.

Se ha reducido la fuerza de los saltos al aterrizar sobre un rival desde arriba.

Se ha reducido el tiempo entre el final y el inicio de la observación en ‘Modo supervivencia’ o ‘Batalla de globos’ en ‘Juego en línea’ o ‘Juego inalámbrico’. Se redujo el tiempo entre pasar por el punto de control y la visualización de la clasificación en ‘Modo supervivencia’ en ‘Juego inalámbrico’ y ‘Juego LAN’.

Se aumentó aún más la frecuencia de los recorridos por vuelta que aparecen en la selección al elegir el siguiente recorrido en ‘Carrera VS’ y carreras inalámbricas.

Problemas solucionados