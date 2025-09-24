Videojuegos

Esto incluye la actualización 1.3.0 de Mario Kart World en Switch 2

Un mundo de mejoras.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 6 min

Nintendo lanzó la nueva actualización 1.3.0 de Mario Kart World para Switch 2, que añade la posibilidad de unirse a amigos para jugar supervivencia en línea, entre otras mejoras. Hasta dos jugadores pueden jugar ‘Modo libre’ mientras esperan, si el juego está lleno al intentar unirse a amigos en los otros modos. El mapa ‘Modo libre’ ahora muestra la ubicación de los Interruptores P que has activado y los Medallones de Peach que has obtenido. Ahora puedes seleccionar un Interruptor P del mapa y moverte a una ubicación cercana.

Estas son las otras características añadidas con la nueva actualización de Mario Kart World.

  • En ‘Modo libre’, ahora puedes transformarte en el personaje que ha sido arrastrado al OVNI.
  • Si la opción ‘Comida rápida’ en ‘Ajustes/Mando’ está configurada en ‘No se transforma’, no te transformarás. Ahora es más fácil encontrar OVNIS en ‘Modo Libre’.
  • Se han ajustado las condiciones para la aparición de algunos Medallones de Peach en ‘Modo Libre’.
  • Al observar en ‘Modo supervivencia’ o ‘Batalla de globos’ en ‘Juego en línea’ o ‘Juego inalámbrico’, ahora puedes elegir a quién observar, incluso si sostienes el Joy-Con 2 o el Joy-Con horizontalmente.
  • Se ha reducido el tiempo entre que alguien toma una caja de objeto y la siguiente vez que es revivida.
  • Se ha aumentado el tiempo de invencibilidad tras girar o chocar durante una carrera.
  • Se ha reducido la fuerza de los saltos al aterrizar sobre un rival desde arriba.
  • Se ha reducido el tiempo entre el final y el inicio de la observación en ‘Modo supervivencia’ o ‘Batalla de globos’ en ‘Juego en línea’ o ‘Juego inalámbrico’. Se redujo el tiempo entre pasar por el punto de control y la visualización de la clasificación en ‘Modo supervivencia’ en ‘Juego inalámbrico’ y ‘Juego LAN’.
  • Se aumentó aún más la frecuencia de los recorridos por vuelta que aparecen en la selección al elegir el siguiente recorrido en ‘Carrera VS’ y carreras inalámbricas.
Mario Kart World actualización

Problemas solucionados

  • Se solucionó un problema en ‘Juego en línea’ y ‘Juego inalámbrico’ por el cual la clasificación a veces se volvía incorrecta si un jugador se salía del recorrido al mismo tiempo que llegaba a la meta.
  • Se solucionó un problema en ‘Gran Premio’, ‘Modo supervivencia’ y ‘Carrera VS’, por el cual la clasificación de la CPU a veces bajaba después de llegar a la meta.
  • Se solucionó un problema en ‘Modo supervivencia’ en ‘Juego en línea’ por el cual las clasificaciones de otros jugadores a veces aparecían como «0» en la pantalla de resultados.
  • Se solucionó un problema por el cual un Caparazón Espinoso a veces superaba al jugador en primer lugar en ‘Juego inalámbrico’ o ‘Juego en línea’. Se solucionó un problema por el cual los jugadores a veces salían volando hacia atrás una gran distancia al ser impactados por un Caparazón Espinoso.
  • Se solucionó un problema por el cual el segundo objeto en una ranura de objeto a veces no desaparecía al ser impactado por un Rayo.
  • Se solucionó un problema por el cual golpear la base de un pilar en el aire a veces causaba un gran salto.
  • Se solucionó un problema que a veces causaba inestabilidad en el movimiento al realizar un descenso por la pared sobre el agua.
  • Se solucionó un problema por el cual los jugadores a veces eran arrastrados con fuerza tras aterrizar al realizar un mini salto al remontar un río.
  • Se solucionó un problema por el cual los jugadores a veces atravesaban el suelo al ser impactados por un coche en la carretera.
  • Se solucionó un problema en ‘Modo Libre’ por el cual los jugadores a veces no podían entrar correctamente en las tuberías después de salir de un remolque.
  • Se solucionó un problema por el cual la pantalla de resultados a veces se distorsionaba después de ver ‘Batalla de Globos’ en ‘Juego en línea’.
  • Se solucionó un problema por el cual el juego a veces no procedía a la pantalla de selección de nivel después de salir de una tubería durante ‘Modo Libre’ en ‘Juego en línea’. Se solucionó un problema por el cual Bill Bala a veces se colaba a través de las paredes al usarlo en Helado Celestial.
  • Se solucionó un problema por el cual los jugadores a veces se quedaban atascados en una pared al comienzo de la carrera que va de Fortaleza Aérea a Bazar de Shy Guy.
  • Se solucionó un problema por el cual los jugadores a veces se quedaban atascados en las paredes al usar un Bill Bala en Castillo de Bowser.
  • Se solucionó un problema en Cascada Cheep Cheep por el cual las cajas de objetos a veces eran difíciles de recoger con la dirección Inteligente activada.
  • Se solucionó un problema en ‘Modo supervivencia’ ‘Rally Espinoso’ por el cual a veces había una caja de objetos enterrada en el suelo.
  • Se han solucionado otros problemas para mejorar la experiencia de juego.
🏁

El mundo de Mario Kart

 Esto incluye la actualización 1.3.0 de Mario Kart…
Los personajes no jugables (NPC) de Mario Kart…
Mario Kart Tour celebra a Mario Kart World…
Top 10 de personajes de videojuegos de 2025…
Mario Kart World – Reseña (Switch 2)
Mario Kart World: qué contiene la actualización 1.1.1…
Estos son los juegos de PS Plus Essential de octubre de 2025
Todos los juegos y anuncios de PlayStation en el State of Play de septiembre 2025
Fecha y detalles de la actualización gratis 3 de Monster Hunter Wilds y su colaboración con Final Fantasy XIV
Por fin podremos jugar Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy en español latinoamericano
Leyendas Pokémon: Z-A se destapa en nuestra nueva prueba de todas sus mecánicas
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Estos son los juegos de PS Plus Essential de octubre de 2025
No hay comentarios

Lo último

Consume Me – Reseña (PC)
Octopath Traveler 0 (TGS 2025): tráiler de personalización, construcción y combates
Videojuegos
Fecha de lanzamiento de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties y todo lo anunciado en el RGG Summit 2025
Videojuegos
2XKO: notas del parche o actualización de septiembre que nerfea a Yasuo y Blitzcrank
Videojuegos