Estos son los 10 RPG que más han hecho llorar a los jugadores en Japón

​El medio japonés Denfaminicogamer realizó recientemente una encuesta entre sus lectores para conocer cuáles son los videojuegos de rol (RPG) cuyas historias han logrado que lloren al jugarlos. Con una participación superior a las 4700 respuestas, el sondeo permite identificar aquellos juegos RPG que, debido a su historia, construcción de personajes o desenlaces, son recordadas por su capacidad para conmover a los jugadores.

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​¿Cuáles son los 10 RPG cuya historia logra que los jugadores lloren?

​La encuesta del medio japonés arroja una selección de títulos que abarcan más de dos décadas de historia de la industria. Los resultados reflejan que la emotividad en el género suele estar ligada a temas como el sacrificio personal, el descubrimiento del propósito de vida, las relaciones familiares —especialmente entre padres e hijos— y la inevitabilidad del destino.

Esta es la lista de los 10 juegos RPG que más han hecho llorar a los jugadores en Japón:



​1. Final Fantasy X

Lanzado originalmente en 2001, este juego es conocido también por ser el primer Final Fantasy con voces. Los participantes señalaron la relación entre Tidus y su padre, Jecht, así como el desarrollo del romance entre los protagonistas y el tono melancólico del final como los causantes de la sensación que los hizo romper en llanto.



​2. Crisis Core: Final Fantasy VII

Esta precuela del universo protagonizado por Cloud se centra en Zack Fair. El público resalta el valor de su protagonista frente a un destino ya conocido por los jugadores, destacando la ejecución de la historia y la musica que ambienta la escena final.

​3. Persona 3

Los usuarios encuestados enfatizan su enfoque en conceptos como la vida y la muerte con la elección de Persona 3, cuyos temas principales son precisamente esos. En este juego, el crecimiento del protagonista a lo largo de un año escolar y el sentimiento de pérdida tras la batalla final son los puntos más comentados por los juagdores que votaron por los juegos RPG que más los han hecho llorar.

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4. Okami

A diferencia de otros títulos de esta lista, los encuestados mencionan haber llorado con Okami por sentimientos de gratitud y esperanza. La estética de estilo japonés y el clímax de la historia centrado en el apoyo de los personajes secundarios hacia Amaterasu tocaron profundamente al público japonés.

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5. Mother 3

Mother 3 es el único juego de esta lista, que sigue a día de hoy siendo exclusivo del mercado japonés. Los jugadores encuestados destacan la tragedia familiar que envuelve a los gemelos Lucas y Claus, junto con el contraste entre su apariencia colorida y la crudeza de su historia como el detonate de las emociones que los llevaron al llanto.

​6. Tales of the Abyss

Basado en el concepto de «conocer el significado del nacimiento», Tales of the Abyss es recordado por la evolución de su protagonista, Luke, quien debe enfrentar su propia identidad y el peso de su existencia.

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7. Dragon Quest XI

Los juagdores japoneses también resaltan que el impacto emocional reside en el viaje compartido con los aliados y el significado del subtítulo («Ecos de un pasado perdido«), el cual conecta con la nostalgia de la franquicia y el valor de los recuerdos fueron el coctel perfecto para en más de una ocasión no controlar el llanto con las aventuras del héroe de este Dragon Quest.

8. Final Fantasy IX

Pese a su estética de cuento, los encuestados valoran la profundidad con la que Final Fantasy IX aborda la mortalidad y el propósito de la vida, destacando especialmente el monólogo final y el cierre de la historia de sus personajes principales como las partes más emotivas de esta aventura.

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9. Suikoden II

El impacto Suikoden II, título que debutó en 1998, radica en su representación de la guerra, la amistad y la traición. Los encuestados resaltan que la historia evita el maniqueísmo y muestra conflictos humanos difíciles de resolver que muchas veces terminan tocando fibras sencibles en los jugadores.

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10. Final Fantasy XV

Todos sabemos que, basicamente, Final Fantasy XV es una «road movie» donde la convivencia cotidiana entre los cuatro protagonistas genera un vínculo fuerte con el jugador. Durante el viaje de Noctis, el y sus amigos —o guardaespaldas— viven un gran número de aventuras y visitan muchos lugares donde se toman diferentes fotografias y los vemos o escuchamos compartir experiencias. Esto junto con el desenlace del juego fueron los elementos más citados, por los encuestados por el medio japonés, como el detonante del llanto a jugar este RPG.

¿Y para ustedes cuál es ese RPG que más les ha llegado al corazón? Dejen su respuesta en los comentarios.