Estos son los 12 juegos de Psikyo que serán retirados de Steam



City Connection, compañia japonesa encargada de publicar juegos retro, ha notificado que 12 de sus juegos serán retirados de la plataforma de Valve, Steam. Los 12 juegos que dejarán Steam son shoot ‘em up (shmup) de Psikyo.

¿Cuáles son los shoot ‘em up (shmup) de Psikyo que dejarán Steam?

Después del 31 de octubre, estos 12 juegos no podrán ser comprados por nuevos usuarios en PC. Los jugadores que ya tengan alguno de estos títulos en sus bibliotecas podrán seguir jugando y descargándolos con normalidad. El motivo de la retirada en PC de estos 12 juegos de Psikyo es estrictamente logístico. Ya que, se ha debido al vencimiento del acuerdo contractual para su distribución. La compañía expresó su agradecimiento a los jugadores que disfrutaron de las versiones de PC y solicitó a la comunidad mantener el apoyo a estos títulos en las plataformas donde seguirán disponibles.

Gunbird

Gunbird 2

Gunbarich

Dragon Blaze

Samurai Aces

Samurai Aces Episode II: Tengai

Samurai Aces Episode III: Sengoku Cannon

Sol Divide

Strikers 1945

Strikers 1945 II

Strikers 1945 III

Zero Gunner 2

¿Cuál es el legado de Psikyo?

La desarrolladora japonesa Psikyo fue fundada en 1992 por exmiembros de Video System (creadores de Aero Fighters). Este estudio se especializó en el género shoot ‘em up (shmup), creando clásicos —recordados por su alta dificultad y acción vertiginosa— como Strikers 1945, Gunbird y Samurai Aces;. Su estilo único se definió por el concepto del Psikyo Loop: un segundo ciclo de juego que se activaba tras completar el primero, presentando una dificultad brutalmente incrementada para desafiar a los jugadores más experimentados.

A lo largo de la década de 1990, Psikyo lanzó numerosos títulos, aunque también incursionó en juegos de Mahjong. La empresa fue adquirida por X-nauts en 2002 y finalmente cesó sus operaciones como estudio de desarrollo en 2005. Sin embargo, su legado perdura hoy gracias a editoriales como City Connection, que poseen sus licencias y continúan relanzando colecciones de sus juegos en consolas modernas.

Fuente: Psikyo