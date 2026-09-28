Estos son los bonos por compra anticipada y de la edición deluxe de God of War: Laufey

Si quieren que Faye luzca brillante y llamativa durante sus batallas en el purgatorio de los dioses, vale la pena darle una mirada a los bonos que podrán conseguir si participan en la preventa de God of War: Laufey o si compran su edición digital deluxe. Vamos a conocerlos.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de God of War: Laufey. Seguir

Todavía faltan varios meses para el lanzamiento del juego el el martes 16 de febrero de 2026, pero su venta anticipada empezará el martes 29 de septiembre y esto es lo que podremos conseguir si caemos en la tentación de pagar por el con tanta anticipación:

Conjunto de Armadura ‘Ultimo deseo’

Apariencia para Phranque ‘Hojas doradas’

Paquete de recursos dentro del juego

También revelaron cuáles serán los bonos que conseguiremos con la edición digital deluxe del juego, la cual costará más que la versión estándar.

Conjunto de Armadura ‘Alquimia oscura’

Espada ‘Alquimia oscura’

Arco ‘Alquimia oscura’

Catalizador ‘Alquimia oscura’

Paquete de recursos dentro del juego

Mini libro de arte digital

Banda sonora digital

Además de la versión deluxe, seguramente también habrá una edición de colección física de God of War: Laufey que traerá aún más bonos y probablemente una estatua de la protagonista, pero de momento no ha sido revelada.

God of War: Laufey será un juego exclusivo para la consola PlayStation 5. Tomando en cuenta la dirección que está tomando Sony, seguramente no saldrá para PC en el futuro y permanecerá exclusivo de esta plataforma.