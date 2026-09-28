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Estos son los bonos por compra anticipada y de la edición deluxe de God of War: Laufey

Una diosa debe lucir como tal.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Si quieren que Faye luzca brillante y llamativa durante sus batallas en el purgatorio de los dioses, vale la pena darle una mirada a los bonos que podrán conseguir si participan en la preventa de God of War: Laufey o si compran su edición digital deluxe. Vamos a conocerlos.

Todavía faltan varios meses para el lanzamiento del juego el el martes 16 de febrero de 2026, pero su venta anticipada empezará el martes 29 de septiembre y esto es lo que podremos conseguir si caemos en la tentación de pagar por el con tanta anticipación:

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  • Conjunto de Armadura ‘Ultimo deseo’
  • Apariencia para Phranque ‘Hojas doradas’
  • Paquete de recursos dentro del juego

También revelaron cuáles serán los bonos que conseguiremos con la edición digital deluxe del juego, la cual costará más que la versión estándar.

  • Conjunto de Armadura ‘Alquimia oscura’
  • Espada ‘Alquimia oscura’
  • Arco ‘Alquimia oscura’
  • Catalizador ‘Alquimia oscura’
  • Paquete de recursos dentro del juego
  • Mini libro de arte digital 
  • Banda sonora digital

Además de la versión deluxe, seguramente también habrá una edición de colección física de God of War: Laufey que traerá aún más bonos y probablemente una estatua de la protagonista, pero de momento no ha sido revelada.

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God of War: Laufey será un juego exclusivo para la consola PlayStation 5. Tomando en cuenta la dirección que está tomando Sony, seguramente no saldrá para PC en el futuro y permanecerá exclusivo de esta plataforma.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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