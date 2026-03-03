Estos son los cambios a las habilidades de Shyvana en League of Legends

El prometido rediseño de Shyvana en League of Legends está casi listo, así que vamos a conocer cuáles son los cambios que tendrán las habilidades de la Hija del Dragón para que estén preparados para controlarla o enfrentarla

La versión «mejorada» de esta leyenda estará disponible en LoL desde el miércoles 18 de marzo de 2026 tras la llegada del parche de actualización a la versión 26.6. La forma en que funcionarán sus habilidades a partir de ese momento están descritas en el siguiente video, pero también pueden leer sus descripciones más abajo en este mismo artículo.

Así seguirán funcionando cada una de las habilidades de Shyvana en League of Legends tras los cambios que implementará la actualización 26.6.

Pasiva: Escarmadura – Shyvana obtiene una acumulación de Escarmadura al derribar campeones, súbditos grandes y monstruos grandes. Esto le otorga resistencia, armadura y fortalece sus habilidades.

R: Descendiente del Dragón – Obtiene Furia de Dragón al alcanzar a los enemigos con ataques y habilidades. Con la barra de furia llena, puede activar Descendiente del Dragón para cambiar a su Forma Dragón, volar hacia una ubicación, dañar a los enemigos debajo y hacer que huyan por un momento. La Forma Dragón también otorga vida adicional según sus acumulaciones de Escarmadura, aumenta su tamaño y alcance de ataque, y mejora sus habilidades.

Q: Golpe Ígneo -Ppotencia su siguiente ataque e inflige daño de área. Puede volver a lanzarla después de un momento. En su Forma Dragón, Shyvana obtiene un lanzamiento adicional que inflige daño verdadero. Atacar reduce el enfriamiento de Golpe Ígneo.

W: Égida Infernal – Le otorga un escudo que aumenta según el número de campeones enemigos cercanos y las acumulaciones de Escarmadura. También otorga velocidad de movimiento para perseguir. Cuando el efecto termina o si relanza la habilidad, la Égida estalla y daña a los enemigos cercanos. Si se lanza durante Descendiente del Dragón, Shyvana se cura una gran cantidad si el estallido golpea a un campeón enemigo.

E: Llamarada Calcinante – Lanza una bola de fuego que explota en un área al impactar contra los enemigos o al alcanzar su distancia máxima. En Forma Dragón, Llamarada Calcinante inflige más daño, atraviesa a los enemigos y viaja más rápido y lejos. También lanza un pulso al golpear a un campeón o un monstruo grande con la bola de fuego. Además, deja un rastro de fuego que quema a los enemigos, lo que inflige daño prolongado adicional.

Seguramente notaron que los cambios a Shyvana no serán solo en sus habilidades, sino que también tendrá un rediseño visual. Así lucirá de ahora en adelante tanto en el arte oficial como en sus skins.

¿Qué opinan? ¿Les gustan estos cambios? ¿Creen que la empeoraron?