Estos son los cambios que trae la nueva versión del Final Fantasy VII clásico en Steam

Hace algunas semanas les advertimos que Square Enix estaba planeando reemplazar el Final Fantasy VII clásico disponible para PC en Steam (el juego de 1997 que llegó originalmente a esta plataforma en 2013) con una nueva versión «mejorada». En ese momento nos preguntamos cuáles eran esas supuestas mejoras y si iban a reemplazar algo de su contenido. Pues bien, el día de ese cambio ya llegó y finalmente sabemos qué novedades tiene la nueva versión.

Si buscamos Final Fantasy VII en Steam encontraremos —aparte del Remake y su secuela— la versión ya mejorada y quienes tuvieran la versión anterior descubrirán que en su biblioteca ahora se llama Final Fantasy VII – 2013 Edition y tienen la opción de adquirir la nueva versión sin costo extra. La versión relanzada el 24 de febrero de 2026 y que es la única que se puede conseguir ahora parece ser la misma actualmente disponible en consolas y tiene las siguientes mejoras:

Opción de aumentar la velocidad del juego x3 tanto en batallas como en diálogos, eventos y exploración

Opción de apagar por completo las batallas al azar

Modo de «Mejora de batallas» en las que podemos recuperar la salud, magia y barra de límite automáticamente en combate

Opción de salvar la partida automáticamente

Estas opciones son solo eso, nadie nos obliga a usarlas. Sí deberían ser útiles para quienes simplemente quieren conocer la historia del juego o explorar su mundo, pero no reflejan la experiencia original de FFVII.

Recuerden también que las partidas de la versión de 2013 en Steam no son compatibles con la nueva versión. Si tenían la anterior y deciden actualizarse a la nueva, tendrán que comenzarla desde cero.

Además de recibir esta versión «mejorada» para PC en Steam del Final Fantasy VII clásico, esta versión también se puso a la venta en GOG, donde cuenta con una enorme rebaja por tiempo limitado.

Si son fanáticos de FFVII Remake y Rebirth, les recomendamos que aprovechen a jugar esta versión original. No solo es una experiencia muy interesante, sino que es canónica dentro de la extraña trama de mundos alternos de esos juego.