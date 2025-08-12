Estos son los cambios y mejoras del parche 1.021 al ‘endgame’ de Monster Hunter Wilds

No cabe duda que la más reciente entrega de la serie de cazadores de monstruos de Capcom es un gran juego, pero la falta de elementos realmente novedosos, reducción de la fricción y dificultad en general —así como lo graves problemas de rendimiento en PC— afectaron bastante su recibimiento por parte de la comunidad. Los desarrolladores han estado trabajando en mejoras y soluciones que han llegado poco a poco con las actualizaciones, pero es el parche 1.021 de agosto el que se enfocará en el ‘endgame’ de Monster Hunter Wilds y que supuestamente introducirá los cambios que este título necesita con urgencia.

Lo que decimos respecto a la urgencia es real. Muchos de estos cambios estaban planeados para finales de septiembre, pero tuvieron que se adelantados como vemos en la siguiente tabla.

Mediante un mensaje a los jugadores publicado en el sitio web oficial del juego, el director Yuya Tokuda ofreció disculpas por la aparente demora del equipo en implementar las mejoras y cambios necesarios al juego. Luego se dedicó a explicar con más detalle el contenido del parche. Lo primero y lo más esperado por los jugadores que consideramos que este juego es muy fácil es la llegada de algunos Monstruos curtidos de 9★, con más especies planeadas para la actualización de septiembre.

Los Monstruos curtidos de 9★ que llegarán a Monster Hunter Wilds con el parche de actualización 1.021 de agosto son Gore Magala, Arkveld, Rey Day, Mizutsune, Lagiacrus, Seregios, Nu Udra, Uth Duna y Jin Dahaad.

Entre las recompensas de las misiones con monstruos de 9★ habrán nuevos Talismanes con habilidades al azar. Estos no se podrán mejorar, pero sí pueden recibir aleatoriamente habilidades de armadura, habilidades de arma y ranuras de decoración de arma y de armadura.

Básciamente, el nuevo ‘endgame’ o posjuego de Monster Hunter Wilds tras la actualización consistirá en cazar los monstruos de 9★ para obtener estos Talismanes y personalizarlos.

Otras novedades de la actualización

Aumentaron la duración de los efectos de las comidas

Aumentaron el límite de mejora para armaduras de rareza 5 o superior.

A partir del Rango de cazador 100, Rey Dau y Nu Udra aparecerán en la arena.

Todas las armas (menos Lanza Pistola y Arco) recibirán ajustes de balance.

El parche de actualización 1.021 llegará a Monster Hunter Wilds en la noche del martes 12 de agosto de 2025 a Latinoamérica. Vamos a ver si estos cambios sirven para que el posjuego sea más interesante.