Estos son los cinco juegos que los ‘gamers’ pasaron y abandonaron en el 2022

El 2022 fue un año lleno de juegos, que muchos ‘gamers’ tuvieron la oportunidad de disfrutar. Sin embargo, otros juegos quizás por su dificultad no fueron del agrado de algunos ‘gamers’ en el 2022 y por eso los abandonaron a mitad de camino. El portal How long to beat ha hecho un listado de cuales fueron los juegos que los ‘gamers’ del mundo en el 2022 pasaron y abandonaron.

Adicional al listado de los juegos que los ‘gamers’ pasaron y abandonaron en el 2022, el portal midió cuales fueron los juegos que mejor fueron punteados, reseñados y también aquellos más cortos y largos del 2022.

Cinco (5) juegos que los ‘gamers’ pasaron en el 2022

Elden Ring también se coronó como uno de los juegos más largos del 2022.

Elden Ring (Reseña) Stray (Reseña) Pokémon Legends: Arceus (Reseña) God of War: Ragnarök (Reseña) Horizon Forbiden West (Reseña)

Cinco (5) juegos que los ‘gamers’ abandonaron en el 2022

Elden Ring Tunic Pokémon Legends: Arceus Vampire Survivor (Reseña) Scorn (Reseña)

La lista de los juegos peor calificados del 2022 es liderada por Diablo: Immortal, el videojuego promocional Ghostwire: Tokyo – Prelude y Gungrave G.O.R.E. Para conocer el listado completo, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

¿Están de acuerdo con esta lista? ¿Qué juegos pasaron o abandonaron a lo largo del 2022? dejen sus respuestas en la caja de comentarios.

Fuente: How long to beat