Estos son los días en los que los usuarios de Crunchyroll y Honkai: Star Rail podrán recibir recompensas

HoYoVerse y Crunchyroll han anunciado una colaboración especial que ofrecerá bonificaciones y recompensas a los jugadores de Honkai: Star Rail y los suscriptores de la plataforma de streaming de anime. La colaboración está programada para comenzar el 6 de noviembre de 2025, coincidiendo con el lanzamiento del parche 3.7 del juego, le cuál está programado para esos días.

¿Cómo pueden acceder a las recompensas de Honkai: Star Rail los suscriptores de Crunchyroll?

La promoción completa se extenderá desde el 6 de noviembre de 2025 hasta el 27 de enero de 2026. Durante este tiempo, los suscriptores de Crunchyroll recibirán recompensas dentro del juego al vincular sus cuentas. Aunque los detalles específicos de estos premios no han sido revelados por HoYoVerse, se ha mencionado la entrega de ítems como cristales perdidos y Jade estelar.

Las recompensas en el juego se distribuirán a lo largo de cuatro períodos de tiempo definidos:

Por otro lado, los jugadores de Honkai: Star Rail podrán acceder a una prueba gratuita de 14 días del nivel de suscripción Mega Fan de Crunchyroll. La suscripción Mega Fan es la opción sin publicidad que permite la descarga de videos HD para uso sin conexión. Adicionalmente, esta suscripción permite la visualización en cuatro dispositivos simultáneos y el acceso a la Crunchyroll Game Vault.

Honkai: Star Rail está disponible en PlayStation 5, PC y dispositivos móviles. Además, si quieren estar al día con todo lo relacionado con Crunchyroll y los títulos del HoYoVerse pueden seguir los siguientes enlaces:

