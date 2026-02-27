Videojuegos

Estos son los dos personajes de Stardew Valley con los que podremos casarnos en las versión 1.7

Nuevos romances en Pueblo Pelícano.

Lectura de 2 min

Por más que Eric ‘ConcernedApe’ Barone diga que ya terminó de trabajar en su popular simulador de granja, siempre termina siendo arrastrado de regreso y sorprendiéndonos con nuevo contenido. La actualización 1.6 de 2024 fue enorme y se supone que era la última, pero ya están trabajando en la actualización 1.7 Stardew Valley que entre otras novedades tendrá dos nuevos candidatos a matrimonio.

Durante una presentación especial para celebrar los 10 años del juego (¿de verdad ha pasado tanto tiempo?). Barone reveló que en la próxima versión podremos casarnos con dos personajes muy conocidos que no eran «romanceables» antes: Clint y Sandy.

Clint es el herrero de Pueblo Pelícano y la verdad es que resulta curiosa su elección como candidato de matrimonio porque no parece ser muy querido por la comunidad, aunque sin duda tiene sus fans. Por otro lado, Sandy es una elección obvia. Ella es la encargada de la Tienda Oasis en el Desierto de Calico y desde que fue agregada al juego se convirtió en uno de los personajes favoritos de los jugadores.

Ahora que podremos casarnos con Clint y Sandy en la versión 1.7 de Stardew Valley, ellos se unen a Alex, Elliott, Harvey, Sam, Sebastian, Shane, Abigail,Emily, Haley, Leah, Maru y Penny a la lista de candidatos de matrimonio, aumentando a 14 el número de potenciales romances en el juego.

Todavía no hay una posible fecha de lanzamiento de esta actualización, pero esperamos que no nos toque esperar demasiado. Eric Barone también está trabajando en el nuevo juego Haunted Chocolatier, el cual anunció en 2021 y del que no hemos sabido mucho desde entonces.

Stardew Valley está disponible para PS4, Xbox One, PS Vita, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, Mac, Linux y dispositivos móviles.

