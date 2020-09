Estos son los equipos colombianos con los que se podrá jugar en FIFA 21

Con llegada de FIFA 21, EA Sports ha hecho oficial la lista de equipos que estarán disponibles en esta nueva entrega. Por supuesto, lo primero que notaron los aficionados a la franquicia fue la gran ausencia de la Liga BetPlay, la cual representa al Fútbol Profesional Colombiano. Esto se debe a la caída de las negociaciones entre el cuerpo regulador (Dimayor) y el desarrollador.

No obstante, esto no significa que el juego no vaya a tener equipos colombianos con los cuales jugar durante el próximo año. Las ligas de la Conmebol Sudamericana y Conmebol Libertadores estarán disponibles en el juego, y por ende, los equipos que participaron en el último certamen.

También cabe aclarar que la alineación oficial de jugadores en los equipos colombianos estará presente y no tendrá jugadores genéricos. Exceptuando el uniforme oficial de la Selección Colombia que tuvo que ser reemplazado por uno genérico.

Equipos colombianos en FIFA 21

América de Cali

Atlético Nacional

Deportivo Independiente Medellín

Junior

Deportivo Cali

Deportivo Pasto

Millonarios F.C.

FIFA 21 estará disponible a partir del 9 de octubre para PS4, PS5, XSX, XSS, PC, Nintendo Switch y Google Stadia. Este año, EA Sports ha optado por no lanzar primero una demo para probar el juego. Sin embargo, los suscriptores a EA Play podrán tener acceso anticipado al juego.

Fuente: página oficial de EA Sports