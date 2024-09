Estos son los juegos de Bandai Namco que tendrán anuncios en Tokyo Game Show 2024

Bandai Namco, otra de las grandes compañías de la industria de los videojuegos en Japón, ha revelado su agenda para el Tokyo Game Show 2024. La compañía —como es costumbre— ofrecerá a los fanáticos una mezcla de experiencias presenciales y transmisiones en línea. Entre estas destacarán los títulos como Dragon Ball: Sparking! ZERO, Sword Art Online: Fractured Daydream y SYNDUALITY: Echo of Ada.

¿Cuándo y a qué horas serán los anuncios en línea de Bandai Namco en Tokyo Game Show 2024?

Los asistentes a Tokyo Game Show 2024 tendrán la oportunidad de probar algunos de los próximos lanzamientos de Bandai Namco en su estand principal. Entre los títulos jugables se encuentran Dragon Ball: Sparking! ZERO y Sword Art Online: Fractured Daydream. Además, se llevarán a cabo presentaciones en vivo para los títulos Dragon Ball: Sparking! ZERO y SYNDUALITY: Echo of Ada, ofreciendo a los asistentes algunos anuncios de estos juegos.

Bandai Namco también ha preparado una serie de transmisiones en línea para aquellos que no puedan asistir al evento en persona. Aquí están los horarios clave para México, Colombia y España de las presentaciones en línea que tendrán los anuncios de Bandai Namco en Tokyo Game Show 2024, los cuales se podrán ver en el canal en YouTube Bandai Namco o el de TGS.

Dragon Ball: Sparking! ZERO en Tokyo Game Show 2024:

Práctica del Equipo A: 21 de septiembre, 7:00 AM (México), 8:00 AM (Colombia), 3:00 PM (España)

Práctica del Equipo B: 22 de septiembre, 7:00 AM (México), 8:00 AM (Colombia), 3:00 PM (España)

Finales: 28 de septiembre, 11:00 AM (México), 12:00 PM (Colombia), 7:00 PM (España)

Tales of Graces f Remastered : 23 de septiembre, 6:00 PM (México), 7:00 PM (Colombia), 2:00 AM (España, del 24 de septiembre)

SYNDUALITY: Echo of Ada Tokyo Game Show Special Broadcast: 27 de septiembre, 6:00 PM (México), 7:00 PM (Colombia), 2:00 AM (España, del 28 de septiembre)

¿Cuándo es o cuál es la fecha de inicio de Tokyo Game Show 2024?

Si son aquellos que siempre están pendientes de los anuncios y lanzamientos de juegos de Tokyo Game Show y quieren conocer cuándo es la edición del 2024, les contamos que Tokyo Game Show 2024 se llevará a cabo del jueves 26 de septiembre al domingo 29 de septiembre de 2024 en el centro de convenciones Makuhari Messe en Chiba, Japón.

Este año, el equipo de relaciones públicas de la feria resalto lo siguiente: