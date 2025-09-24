Estos son los juegos de PS Plus Essential de octubre de 2025

Durante la presentación State of Play de septiembre pudimos conocer cuáles serán los juegos de PS4 y PS5 que los usuarios del servicio por suscripción PS Plus Essential (y de sus dos niveles superiores, Extra y Deluxe) podremos agregar a nuestras bibliotecas en octubre de 2025.

Son los siguientes:

Alan Wake 2 (PS5)

(PS5) Goat Simulator 3 (PS5)

(PS5) Coccoon (PS4 y PS5)

Estos juegos estarán disponibles en el servicio PS Plus Essential Extra y Deluxe entre el martes 7 de octubre y el lunes 3 de noviembre de 2025. Una vez agregados a la biblioteca, pueden conservarlos todo el tiempo que mantengan activa la suscripción a PS Plus.

Ahora vamos a ver los tráileres de cada uno de ellos:

Alan Wake 2 es un gran juego de terror psicológico que continúa la historia del escritor atrapado en el «Lugar Oscuro». Aquí tienen nuestra reseña.

Goat Simulator 3 es un juego para… ser una cabra. Hacer locuras como una cabra. ¿Qué más hay que decir?

Coccoon es un fantástico y misterioso juego de puzles. Pueden leer nuestra reseña de la versión de Switch aquí.

Todavía tienen algunos días para redimir los juegos de PS Plus Essential de septiembre de 2025 si no lo han hecho aún, pues estarán disponibles hasta el 6 de octubre.