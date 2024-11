Estos son los juegos de PS Plus Essential en diciembre de 2024

Los suscriptores del nivel Essential de PS Plus vamos a terminar el año con fuerza, pues recibiremos un trío de títulos muy interesantes que incluyen a un previo ganador del premio Juego del año de The Game Awards. Los juegos de PS Plus Essential en diciembre de 2024 son los siguientes:

De acuerdo al blog oficial de PlayStation, tendremos entre el martes 3 de diciembre de 2024 y el lunes 6 de enero de 2025 para agregar estos títulos a nuestra biblioteca. Una vez allí, los conservaremos mientras mantengamos nuestra suscripción a cualquier nivel de PS Plus.

It Takes Two (PS4/PS5) – Reseña

(PS4/PS5) – Aliens: Dark Descent (PS4/PS5)

(PS4/PS5) TemTem (PS5)

It Takes Two es un juego de acción y plataformas para dos jugadores que no se puede jugar en solitario. Gracias al deseo de su hija, una pareja al borde del divorcio se transforman en juguetes y deben vivir una gran aventura que pondrá a prueba su relacion.

Aliens: Dark Descent es un juego de estrategia en tiempo real en el que controlamos a un grupo de Marines espaciales enfrentando la amenaza de los xenomorfos. Obviamente está basado en la reconocida serie de películas de horror y ciencia ficción.

Por último tenemos a TemTem un juego hecho en España de captura y colección de criaturas inspirado en Pokémon y con elementos de MMORPG.

Todavía faltan algunos días para que lleguen los juegos de PS Plus Essential de diciembre de 2024. Mientras tanto, aprovechen y agreguen a sus librerías los títulos de noviembre.