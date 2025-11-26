Estos son los juegos de PS Plus Essential en diciembre de 2025

No sabemos si es porque se acerca la temporada navideña, pero Sony se está sintiendo particularmente amable. En lugar de los tradicionales tres juegos, el servicio por suscripción PS Plus nos trae cinco juegos en su nivel Essential para el mes de diciembre de 2025.

Son los siguientes:

LEGO Horizon Adventures (PS5)

(PS5) Neon White (PS4 y PS5)

(PS4 y PS5) Killing Floor 3 (PS5)

(PS5) The Outlast Trials (PS4 y PS5)

(PS4 y PS5) Synduality Echo of Ada (PS5)

Estos juegos estarán disponibles en el servicio PS Plus Essential, Extra y Deluxe entre el martes 2 de diciembre de 2025 y el lunes 5 de enero de 2026. Una vez agregados a la biblioteca, pueden conservarlos todo el tiempo que mantengan activa la suscripción a PS Plus.

Pueden ver los tráileres de todos estos juegos a continuación.

Todavía tienen algunos días para redimir los juegos de PS Plus Essential de noviembre de 2025 —Stray, WRC 24 y Totally Accurate Battle Simulator— si no lo han hecho aún, pues estarán disponibles hasta el 1 de diciembre.