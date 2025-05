Estos son los juegos de PS Plus Essential en junio de 2025

Aquí tenemos un nuevo grupo de juegos para PlayStation 4 y PlayStation 5 que los suscriptores del nivel Essential del servicio PS Plus podremos agregar a nuestras bibliotecas en el mes de junio de 2025. A diferencia de los anteriores meses, en los que solo teníamos tres juegos, este mes tendremos cuatro de ellos.

Son los siguientes:

NBA 2K25 (PS4 y PS5)

(PS4 y PS5) Alone in The Dark (PS5)

(PS5) Bomb Rush Cyberfunk (PS4 y PS5)

(PS4 y PS5) Destiny 2: La forma final (PS4 y PS5)

Estos juegos estarán disponibles en el servicio PS Plus Essential (y en consecuencia en Extra y Deluxe también) entre el martes 30 de junio y el lunes 30 de junio de 2025. Una vez agregados a la biblioteca, pueden conservarlos todo el tiempo que mantengan activa la suscripción a PS Plus.

Veamos los tráileres de cada uno de ellos:

NBA 2K25 es la entrega anual de esta serie de juegos de baloncesto con la licencia oficial de la NBA de Estados Unidos. No hay mucho más que decir sobre este.

Alone in The Dark es el ‘reinicio’ de la saga de terror que creó el género del ‘survival horror’. Cuenta con las actuaciones de los actores David Harbour (Stranger Things) como Edward Carnby y Jodie Comer (Killing Eve) como Emily Hartwood.

Bomb Rush Cyberfunk es un juego independiente que muchos consideramos una secuela espiritual de la genial serie de juegos de SEGA Jet Set Radio. Pueden leer nuestra reseña de la versión de PS4 aquí.

Por último tenemos a Destiny: La Forma Final, la épica culminación de la saga espacial de Bungie que comenzó hace más de una década. Aquí tienen nuestra reseña.

Si no lo han hecho, todavía tienen algo de tiempo para redimir los juegos de PS Plus Essential de mayo de 2025, pues estarán disponibles hasta el 2 de junio. Si quieren saber más sobre los juegos que están por llegar, visiten el blog oficial de PlayStation Latinoamérica.