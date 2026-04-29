Estos son los juegos de PS Plus Essential en mayo de 2026

Milagrosamente no se filtró información anticipadamente sobre cuáles serán los títulos que se unirán al servicio por suscripción de PlayStation el próximo mes, así que tuvimos que esperar al anuncio oficial por parte de Sony. Los juegos que tendremos en el nivel Essential de PS Plus en el mes de mayo de 2026 son los siguientes:

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Estos títulos estarán activos para ser redimidos en el servicio PS Plus en todos sus niveles —Essential, Extra y Deluxe— entre el martes 5 de mayo y el lunes 1 de junio de 2026. Una vez agregados a la biblioteca, pueden conservarlos todo el tiempo que mantengan activa la suscripción a PS Plus.

EA Sports FC 26 es la más reciente entrega de la serie anual de juegos de fútbol de Electronic Arts que en el pasado solía ser conocida como FIFA. Cuenta con plantillas actualizadas, licencias de los más importantes equipos del mundo y con el popular pero controversial modo FUT (Ultimate Team).

Wuchang: Fallen Feathers es un juego de acción al estilo soulslike del estudio japonés Leenzee en el que controlamos a una poderosa guerrera pirata con un misterioso legado en una versión de fantasía del reino de Shu durante la dinastía Ming.

Nine Sols es un excelente juego de acción en 2D con estilo ‘metroidvania’ en el que controlamos a Yi, un guerrero en busca de venganza contra sus antiguos compañeros en una historia de fantasía y ciencia ficción inspirada por la mitología china y la filosofía Tao que sus creadores describen como ‘taopunk’.

Si aún no lo han hecho aún todavía tienen tiempo para reclamar los juegos de PS Plus Essential de marzo de 2026 —Lords of the Fallen (PS5) Sword Art Online: Fractured Daydream (PS5) y Tomb Raider I-II-III Remastered (PS4, PS5)— que estarán disponibles para ser redimidos hasta el lunes 4 de mayo de 2026.