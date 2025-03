Estos son los juegos de PS Plus Extra y Deluxe en marzo de 2025

Este mes tuvimos una agradable sorpresa en el nivel Essential de PlayStation Plus con Dragon Age: The Veilguard, pero también hay títulos interesantes en los niveles superiores del servicio por suscripción. Vamos a ver los juegos que se unen a PS Plus Extra y PS Plus Deluxe en el mes de marzo de 2025.

Los juegos que mencionaremos a continuación estarán disponibles para los suscriptores de PS Plus Extra y PS Plus Deluxe a partir del martes 18 de marzo de 2025.

UFC 5 para PS5

para PS5 Prince of Persia: The Lost Crown para PS4 y PS5 – Lean nuestra reseña

para PS4 y PS5 – Captain Tsubasa: Rise of New Champions para PS4 – Lean nuestra reseña

para PS4 – Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy para PS4 y PS5

para PS4 y PS5 Arcade Paradise para PS4 y PS5

para PS4 y PS5 Bang-On Balls: Chronicles para PS4 y PS5

para PS4 y PS5 You Suck at Parking para PS4 y PS5

para PS4 y PS5 Syberia – The World Before para PS4 y PS5

Los siguientes juegos estarán disponibles SOLAMENTE para los suscriptores de PS Plus Deluxe desde el martes 18 de marzo de 2025.

Arcade Paradise para PS VR2

para PS VR2 Armored Core para PS4 y PS5

para PS4 y PS5 Armored Core : Project Phantasma para PS4 y PS5

para PS4 y PS5 Armored Core: Master of Arena para PS4 y PS5

Para más detalles sobre todos los juegos de PS Plus Extra y Deluxe de febrero de 2025, visiten el blog oficial de PlayStation.