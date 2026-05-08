Estos son los juegos ganadores incluidos en el Salón de la Fama del Videojuego 2026



Cuatro importantes videojuegos se integran al Salón de la Fama del Videojuego en 2026. El museo The Strong y el Salón de la Fama del Videojuego dieron a conocer los resultados, entre los que se encuentran Silent Hill de Konami, Dragon Quest de Square Enix, FIFA International Soccer de EA Sports y Angry Birds de Rovio. Este año no hay juegos de Nintendo entre los inducidos, pero si vinculados a las plataformas de Nintendo. Entre los finalistas se encontraban también Frogger, Galaga, League of Legends, Mega Man, PaRappa the Rapper, RuneScape, Elder Scrolls V: Skyrim y Tokimeki Memorial.

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El Salón de la Fama del Videojuego reconoce los juegos basándose en criterios como: estatus de icono, el juego es ampliamente reconocido y recordado; longevidad, el juego es más que una moda pasajera y ha gozado de popularidad a lo largo del tiempo; alcance geográfico, el juego cumple con los criterios anteriores a nivel internacional; e influencia, el juego ha ejercido una influencia significativa en el diseño y desarrollo de otros juegos, en otras formas de entretenimiento o en la cultura popular y la sociedad en general.

Dragon Quest, lanzado en 1986 para Nintendo Famicom, surgió de una colaboración entre el guionista Yuji Horii, el artista de ‘manga’ Akira Toriyama y el compositor Koichi Sugiyama. Sugiyama era un compositor popular, conocido por su trabajo anterior en juegos de Enix, que extrajo música memorable de las limitadas capacidades de audio de Famicom. Fue uno de los primeros compositores en considerar la música de videojuegos como una forma seria de composición. Dragon Quest influenció una fuerte ola de RPG japoneses, entre ellos Final Fantasy y Pokémon.

Silent Hill fue una de las estrellas novatas en el género ‘survival horror’, ni siquiera el más famoso, ya que llegó tres años después de Resident Evil, pero amplió los límites del género de terror con innovadores gráficos en 3D, una cámara dinámica y un énfasis en la intensidad psicológica, donde una sensación de pavor latente impregna el juego mientras los jugadores exploran el pueblo maldito que da nombre al título.

FIFA International Soccer no fue el primer videojuego de simulación deportiva, ni siquiera el primero sobre fútbol, ​​pero se convirtió en la franquicia de videojuegos deportivos más popular de todos los tiempos, con ventas que se vieron impulsadas continuamente por los lanzamientos anuales de lEA. Dada la popularidad mundial del fútbol, ​​EA Sports FIFA tuvo una presencia global mayor que otros títulos deportivos como Madden, con aproximadamente 325 millones de juegos de la serie vendidos hasta 2021.

Angry Birds fue el juego móvil que revolucionó el mercado y convenció a millones de personas en todo el mundo de pagar por un juego que podían descargar en sus teléfonos inteligentes. Tras más de dos mil millones de descargas, cientos de millones de personas han dedicado otras decenas de miles de millones de horas a lanzar pájaros de colores brillantes, contra edificios construidos por cerdos ladrones de huevos. En esencia, Angry Birds es minimalista y simple, perfecto.

Los juegos añadidos en 2025 al Salón de la Fama del Videojuego fueron Defender de Williams Electronics, GoldenEye 007 de Rare, Quake de id Software y la original mascota virtual Tamagotchi de Bandai.