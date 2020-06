Estos son los juegos más importantes que llegarán en julio (2020)

Junio no solo supuso el lanzamiento de The Last of Us Parte II, uno de los videojuegos más esperados de los últimos años. A lo largo del pasado mes, toda clase de juegos —desde AAA hasta independientes— vieron la luz del día. Julio no será muy diferente.

Encabezado por otro lanzamiento exclusivo de Sony Interactive Entertainment, nada más ni menos que Ghost of Tsushima, este mes ofrecerá una gran variedad de juegos. Acción y aventura, carreras, RPG, rompecabezas, simuladores, ‘survival horror’ y peleas son algunos de los géneros que los jugadores podrán disfrutar a lo largo de las próximas semanas.

Sin más preámbulos, estos son los juegos más importantes que llegarán en julio.

Trackmania (PC) – 1 de julio

Biped (Switch) – 2 de julio

Infliction: Extended Cut (Switch) – 2 de julio

Marvel’s Iron Man VR (PS VR) – 3 de julio

Catherine: Full Body (Switch) – 7 de julio

NASCAR Heat 5 (PS4, Xbox One y PC) – 7 de julio

Superliminal (PS4) – 7 de julio

CrossCode (PS4, Xbox One y Switch) – 9 de julio

Elden: Path of the Forgotten (PS4, Xbox One, Switch y PC) – 9 de julio

F1 2020 (PS4, Xbox One y PC) – 10 de julio

Bloodstained: Curse of the Moon 2 (PS4, Xbox One, Switch y PC) – 10 de julio

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise (Switch) – 10 de julio

Sword Art Online: Alicization Lycoris (PS4, Xbox One y PC) – 10 de julio

Death Stranding (PC) – 14 de julio

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Switch y PC) – 14 de julio

Rocket Arena (PS4, Xbox One y PC) – 14 de julio

Neon Abyss (PS4, Xbox One, Switch y PC) – 14 de julio

Hunting Simulator 2 (PC) – 16 de julio

Radical Rabbit Stew (PS4, Xbox One, Switch y PC) – 16 de julio

Ghost of Tsushima (PS4) – 17 de julio

Drake Hollow (Xbox One y PC) – 17 de julio

Paper Mario: The Origami King (Switch) – 17 de julio

Rock of Ages 3: Make & Break (PS4, Xbox One, Switch, PC y Stadia) – 21 de julio

Röki (PC) – 23 de julio

Grounded (Xbox One y PC) – 28 de julio

Destroy All Humans! (PS4, Xbox One y PC) – 28 de julio

Ary and the Secret of Seasons (PS4, Xbox One, Switch y PC) – 28 de julio

Samurai Shodown NeoGeo Collection (PS4, Xbox One y Switch) – 28 de julio

Othercide (PS4, Xbox One, Switch y PC) – 28 de julio

Skater XL (PS4, Xbox One, Switch y PC) – 28 de julio

Fairy Tail (PC) – 30 de julio / (PS4 y Switch) – 31 de julio

Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Maxi Boost ON (PS4) – 30 de julio

CastleStorm II (PS4, Xbox One, Switch y PC) – 31 de julio

¿Cuáles son los que más estás esperando? ¡No olvides decirlo en los comentarios!