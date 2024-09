Estos son los juegos que llevará Sega y Atlus a Tokyo Game Show 2024

Ya conocemos los planes que Capcom, Xbox y Koei Tecmo tienen para Tokyo Game Show 2024, la feria de videojuegos más importante del continente asiático y la más longeva de la industria. Ahora, el turno para dar a conocer que es lo que llevará a la feria es para Sega; que por sí no lo saben, es dueño de Atlus y el distribuidor más grande de videojuegos de la región. Es por esta razón que entre los juegos que Sega ha anunciado que llevará a Tokyo Game Show 2024 encontramos títulos de sus «socios» como Plaion, EA o Nippon Ichi Software entre otros.

¿Cuándo es el evento en línea de Sega y Atlus en Tokyo Game Show 2024?

El 27 de septiembre, de las 19:00 a 21:00 en horario de Japón (5:00 AM a 7:00 AM en México, 6:00 AM a 8:00 AM en Colombia, 12:00 PM a 2:00 PM en España), se llevará a cabo el programa especial o evento en línea de Sega y Atlus en Tokyo Game Show 2024. Mantente al día con las últimas novedades sobre los nuevos títulos de SEGA, ATLUS y sus socios. ¡La locutora Saya Hiyama y el actor de voz Daisuke Namikawa te guiarán a través de este evento imperdible!

Juegos en Exhibición

ATLUS Metaphor: ReFantazio (PS5, Xbox Series, PS4, PC)

SEGA Sonic Rumble (iOS, Android) Sonic X Shadow Generations (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) Two Point Museum (PS5, Xbox Series, PC)

Títulos de Socios Aspyr Tomb Raider I-III Remastered (PS5, PS4, Switch) Electronic Arts Dragon Age: The Veilguard (PS5, Xbox Series, PC) EA Sports FC 25 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) MySims: Cozy Bundle (Switch) GIANTS Software Farming Simulator 25 (PS5, Xbox Series, PC) GSC Game World S.T.A.L.K.E.R. 2:Heart of Chornobyl (Xbox Series, PC) Jyamma Games Enotria: The Last Song (PS5, Xbox Series, PC) Nippon Ichi Software Phantom Brave: The Lost Hero (PS5, PS4, Switch) Título sin Anunciar PLAION Kingdom Come: Deliverance II (PS5, PC) Warner Bros. Games Harry Potter: Quidditch Champions (PS5, PS4, Switch, PC)



¿Cuándo es o cuál es la fecha de inicio de Tokyo Game Show 2024?

Si son aquellos que siempre están pendientes de los anuncios y lanzamientos de juegos de Tokyo Game Show y quieren conocer cuándo es la edición del 2024, les contamos que Tokyo Game Show 2024 se llevará a cabo del jueves 26 de septiembre al domingo 29 de septiembre de 2024 en el centro de convenciones Makuhari Messe en Chiba, Japón.

Este año, el equipo de relaciones publicas de la feria resalto lo siguiente:

Mayor alcance global: con casi la mitad de los expositores provenientes del extranjero, TGS 2024 se consolida como un evento de nivel mundial. Se organizarán eventos promocionales en Asia y se colaborará con agencias de viajes para atraer visitantes de todo el mundo a la feria.

con casi la mitad de los expositores provenientes del extranjero, TGS 2024 se consolida como un evento de nivel mundial. Se organizarán eventos promocionales en Asia y se colaborará con agencias de viajes para atraer visitantes de todo el mundo a la feria. Formato híbrido: el éxito del formato híbrido en 2023 se repite. Así que este año se mejorará y esto permitirá que la experiencia del TGS sea más accesible para los jugadores de todo el mundo.

el éxito del formato híbrido en 2023 se repite. Así que este año se mejorará y esto permitirá que la experiencia del TGS sea más accesible para los jugadores de todo el mundo. Más espacio para más experiencias: Se amplía la superficie de la exposición para acoger a más expositores.

Se amplía la superficie de la exposición para acoger a más expositores. Nueva sección: Pabellón de Tecnología de IA: Se incorpora un espacio dedicado a las soluciones B2B de IA.

Se incorpora un espacio dedicado a las soluciones B2B de IA. Mejor difusión de las últimas noticias: se invitará a periodistas e influencers de todo el mundo para ampliar la cobertura del evento y compartir las últimas noticias y anuncios con una audiencia global.

