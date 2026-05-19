Estos son los objetos de Ratatouille que llegarán a Fortnite y Rocket League, pero falta el que más queríamos

Todos sabemos que Fortnite y Disney andan en un tremendo romance que está fortaleciendo los rumores de que la casa de Mickey Mouse pretende comprar a Epic Games. Mientras tanto, las skins y objetos cosméticos basados en personajes de todas las propiedades de Disney —incluyendo Star Wars, Marvel y las películas de Pixar— siguen llegando al juego y entre ellos están los de Ratatouille

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Los objetos cosméticos que llegaron no solo a Fortnite, sino también a Rocket League son los siguientes.

Si uno o varios de estos objetos se adquieren en un juego, se podrán usar también en el otro siempre y cuando usemos la misma cuenta de Epic Games. Las condiciones que damos para conseguirlas aplican solamente para Rocket League.

Calcomanía para el Octane ‘Pequeño chef’ – consigue al menos 372 puntos en cinco partidas en línea.

– consigue al menos 372 puntos en cinco partidas en línea. Llantas ‘Ratatouille’ – haz 10 goles en partidas en línea

– haz 10 goles en partidas en línea Rastro Gusto de Remy – A la venta por 300 Monedas en cualquiera de las dos tiendas

– A la venta por 300 Monedas en cualquiera de las dos tiendas Potenciador Sabor de Remy – A la venta por 400 Monedas en cualquiera de las dos tiendas

Los siguientes objetos son exclusivos para Rocket League:

Título ‘Pequeño chef’ – Conduce a velocidad supersónica por 113 metros en una partida en línea

– Conduce a velocidad supersónica por 113 metros en una partida en línea Título ‘Cualquiera puede cocinar’ – Gana dos partidas en línea seguidas

– Gana dos partidas en línea seguidas Banner ‘Ratatouille’ – Gana 29.607 PE en partidas en línea

Gana 29.607 PE en partidas en línea Sombrero de Alfredo – Golpea el balón 65 veces en partidas en línea

Golpea el balón 65 veces en partidas en línea Explosión de gol ‘Cualquiera puede cocinar’ – A la venta por 300 Monedas

Todos estos objetos estarán disponibles hasta el 1 de mayo de 2026.

Tristemente, lo que más hubiéramos deseados de una colaboración entre Ratatouille y Fortnite hubiera sido Remy como compañero mascota. Aunque seguimos creyendo que estos suelen ser demasiado caros y tener que comprar varios si queremos alteras su color es un robo, nos hubiera encantado que el pequeño chef nos acompañara en las partidas.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

Rocket League es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Epic Games Store.