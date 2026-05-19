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Estos son los objetos de Ratatouille que llegarán a Fortnite y Rocket League, pero falta el que más queríamos

Pour la voiture.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Todos sabemos que Fortnite y Disney andan en un tremendo romance que está fortaleciendo los rumores de que la casa de Mickey Mouse pretende comprar a Epic Games. Mientras tanto, las skins y objetos cosméticos basados en personajes de todas las propiedades de Disney —incluyendo Star Wars, Marvel y las películas de Pixar— siguen llegando al juego y entre ellos están los de Ratatouille

Los objetos cosméticos que llegaron no solo a Fortnite, sino también a Rocket League son los siguientes.

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Si uno o varios de estos objetos se adquieren en un juego, se podrán usar también en el otro siempre y cuando usemos la misma cuenta de Epic Games. Las condiciones que damos para conseguirlas aplican solamente para Rocket League.

  • Calcomanía para el Octane ‘Pequeño chef’ – consigue al menos 372 puntos en cinco partidas en línea.
  • Llantas ‘Ratatouille’ – haz 10 goles en partidas en línea
  • Rastro Gusto de Remy – A la venta por 300 Monedas en cualquiera de las dos tiendas
  • Potenciador Sabor de Remy – A la venta por 400 Monedas en cualquiera de las dos tiendas

Los siguientes objetos son exclusivos para Rocket League:

  • Título ‘Pequeño chef’ – Conduce a velocidad supersónica por 113 metros en una partida en línea
  • Título ‘Cualquiera puede cocinar’ – Gana dos partidas en línea seguidas
  • Banner ‘Ratatouille’ – Gana 29.607 PE en partidas en línea
  • Sombrero de Alfredo – Golpea el balón 65 veces en partidas en línea
  • Explosión de gol ‘Cualquiera puede cocinar’ – A la venta por 300 Monedas

Todos estos objetos estarán disponibles hasta el 1 de mayo de 2026.

Tristemente, lo que más hubiéramos deseados de una colaboración entre Ratatouille y Fortnite hubiera sido Remy como compañero mascota. Aunque seguimos creyendo que estos suelen ser demasiado caros y tener que comprar varios si queremos alteras su color es un robo, nos hubiera encantado que el pequeño chef nos acompañara en las partidas.

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Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

Rocket League  es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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