Estos son los Pokémon que puedes reclutar cuando inicias Pokémon Champions y otros regalos por recibir

Cuando inicias Pokémon Champions y creas tu avatar de jugador, durante el tutorial te dan la opción de reclutar un Pokémon entre 10 opciones y aleatoriamente te prestan otros cinco, para completar tu equipo de seis antes de la primera batalla contra un rival en línea. Estas son las opciones que tienes para elegir con sus respectivos movimientos aprendidos (en español latino), así que los dejamos para que tomes la decisión acertadamente. Tampoco olvides la lista de Pokémon disponibles en el juego con su lanzamiento.

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Pokémon iniciales en Champions

Regalos al jugar Pokémon Champions

Entre el 8 de abril y el 31 de agosto, los jugadores podrán conseguir un Dragonite y 100 boletos de reclutamiento. Para acceder a ambos, solo debes descargar el juego e iniciarlo. Se distribuirán a través del buzón interno. Dragonite es bastante sencillo de entender. Los boletos de reclutamiento, como su nombre indica, se utilizan para reclutar Pokémon más rápido. Los jugadores reclutan criaturas de una lista de Pokémon aleatorios en el rancho, en lugar de capturarlos. Los boletos de reclutamiento se obtienen normalmente completando misiones dentro del juego.

Quienes sigan jugando a Pokémon Champions podrán obtener una Megapiedra Dragonitita del Pase de Batalla de la primera temporada. Esta piedra se puede usar para megaevolucionar a Mega Dragonite.

Pokémon Champions está disponible gratuitamente en Nintendo Switch y Switch 2, con precios sobre paquetes especiales.