Estos son los primeros detalles del sistema de pelea del nuevo Virtua Fighter

Durante el primer día de Tokyo Game Show, SEGA y Ryu Ga Gotoku Studio dieron un adelanto del desarrollo del nuevo Virtua Fighter. Sin embargo, este adelanto vino en la forma de informar cómo será el sistema de combate que revolucionará a la franquicia de juegos de pelea de SEGA.

¿Cómo será el sistema de pelea o combate del nuevo Virtua Fighter?

El centro de la presentación fue un combate de exhibición entre Akira —protagonista de Virtua Fighter— y la recién llegada Stella, cuyo diseño recuerda al de Sarah Bryant. La estructura de las partidas mantiene la esencia tradicional, donde la victoria se consigue al ganar tres rondas. Cada y cada una de estas, por su parte, se gana al reducir por completo la barra de salud del oponente o al forzar un ring out. Además de las reglas estándar, el juego contará con una opción llamada “Uprising”, una regla —nueva de la cual conoceremos más información en el futuro— que introduce dinámicas que cambian el ritmo del combate.

Una de las mecánicas presentadas que más destacó fue “Break & Rush”. Esta mecánica se centra en que a medida que una región específica del cuerpo de un personaje (cabeza, cuerpo o piernas) recibe golpes repetidos, esta área comienza a acumular daño. Una se acumula suficiente daño, el área afectada se iluminará en rojo. Este es el momento, en el que el enemigo se encontrará vulnerable a un break attack.

Cuando un jugador conecta un break attack en una de estas zonas, el oponente entra en un estado de desventaja. Esta es similar a un stun, en juegos como Street Fighter 6. El efecto de este estado es persistente, incluso entre rondas. Además, deja al personaje abierto a un ataque libre o un potencial combo. Gracias a esto, los jugadores deberán proteger activamente las zonas que hayan acumulado daño para evitar un castigo mayor.

Novedades defensivas del nuevo Virtua Fighter

Esta mecánica parece permitir al defensor castigar ataques que normalmente no serían vulnerables después de un bloqueo estándar.

El Flow Guard, es el nuevo sistema defensivo de Virtua Fighter, que no debe confundirse con la guardia regular. Durante el evento, los desarrolladores mencionaron que el Flow Guard recompensa a los jugadores que lo utilizan con éxito, otorgándoles una ventaja que en combinación con el Break & Rush puede generar un gran daño al oponente.

Finalmente, el nuevo Virtua Fighter introduce los movimientos Stunner y los Stun Combos, que reemplazan al tradicional sistema de juggle de las entregas anteriores. El objetivo de estos combos es ofrecer combinaciones más realistas y basados en el suelo. Como se demostró en el video, estos movimientos permiten encadenar múltiples golpes de forma fluida. Se ha confirmado que estos combos no requerirán de comandos complejos para ser ejecutados, facilitando su uso para todo tipo de jugadores.

