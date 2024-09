Estos son los primeros planes de Sony para celebrar los 30 años de PlayStation

El 3 de diciembre del 2024, la marca PlayStation cumple 30 años. Así que para celebrarlo, Sony Interactive Entertainment ha comenzado a revelar sus planes para conmemorar el 30 aniversario de PlayStation. La compañía japonesa ha anunciado una serie de actividades y lanzamientos que buscan atraer tanto a los fanáticos de siempre como a nuevas generaciones de jugadores.

Demos especiales por el 30 aniversario de PlayStation

Uno de los anuncios de la celebración de los 30 años de PlayStation es el lanzamiento de My First Gran Turismo. Esta será una versión de prueba gratuita de Gran Turismo 7 diseñada punto de entrada para jugadores de todos los niveles al simulador de automovilismo de Polyphony Digital. Esta versión incluirá una selección de coches, circuitos y eventos icónicos de la franquicia. My First Gran Turismo estará disponible para PlayStation 5 y PlayStation 4 a finales del año 2024.

Bandas sonoras digitales de títulos icónicos de PlayStation

En colaboración con Sony Music, PlayStation lanzará mensualmente, empezando desde el mes de octubre y hasta enero del 2025, bandas sonoras digitales de algunas de sus franquicias más queridas en Spotify y otras plataformas de música bajo demanda.

Estas son las bandas sonoras que lanzará Sony Music con motivo de los 30 años de PlayStation:

God of War​

God of War II​

God of War: Ghost of Sparta

Twisted Metal​

Starhawk​

Warhawk

Unit 13

Shapes of Play, una línea de productos conmemorativos

«Shapes of Play» es una nueva colección de productos diseñados por el equipo responsable de las consolas PlayStation. Esta colección incluye un juego de mesa, bloques magnéticos y un cargador inalámbrico, todos inspirados en las icónicas formas de los botones de PlayStation. Desafortunadamente, estos productos estarán disponible a partir de diciembre de 2024 exclusivamente a través de PlayStation Direct en varios países de Europa, incluyendo España.

Fin de semana multijugador gratuito y torneos con premios temáticos

A finales de septiembre, PlayStation ofrecerá un fin de semana multijugador gratuito para los poseedores de una PlayStation 5 o PlayStation 4, sin necesidad de una suscripción a PlayStation Plus. Además, se llevarán a cabo torneos de esports en juegos como NBA 2K24, Tekken 8 y Guilty Gear Strive, con premios especiales temáticos del 30 aniversario de PlayStation.

Sony Interactive Entertainment ha dejado claro que estas actividades y lanzamientos son solo una muestra de lo que está por venir en la celebración del 30 aniversario de PlayStation. Los fanáticos pueden esperar más anuncios y sorpresas en los próximos meses.

Fuente: blog oficial de PlayStation