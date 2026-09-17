Estos son todos los anuncios de Xbox en Tokyo Game Show 2026

Ayer, Capcom reveló los juegos que harán parte del contenido disponible para los asistentes a Tokyo Game Show 2026 y hoy el turno es para Xbox, compañía con la que oficialmente da inicio TGS 2026. Durante 30 minutos, Xbox revelará no solo los juegos que ellos tendrán disponibles en su estand de la feria, sino también los títulos que llegarán a lo largo de lo que queda del 2026 e inicios del 2027 a sus consolas y launcher de PC.
- ¿Cuáles son os juegos y anuncios presentados por Xbox al inicio de Tokyo Game Show (TGS) 2026?
- Gachiakuta: Breakout
- Crazy Taxi: World Tour
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- Persona 4 Revival
- Hope in the City
- Shape of Dreams
- Bloomwalker
- Faraday Blues
- Raji: Kaliyuga
- Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories
- Once Human: Isles of Abyss
- Fallout 76 – The Slasher Animation
- Bloodstained The Scarlett Engagement
- Kojima Productions – PHYSINT
- Más sobre el Tokyo Game Show 2026
¿Cuáles son os juegos y anuncios presentados por Xbox al inicio de Tokyo Game Show (TGS) 2026?
Gachiakuta: Breakout
Con el tráiler de Gachiakuta: Breakout, Xbox dio inicio a su presentación. Este adelanto se encargo de confirmar el nombre oficial del juego y de mostrar a los protagonistas y antagonistas principales de la obra en movimiento. Sin embargo, la fecha de lanzamiento sigue siendo un misterio, solo sabemos que Gachiakuta: Breakout llegará en un momento sin determinar del 2027.
Crazy Taxi: World Tour
Luego SEGA continuó presentando un adelanto de Crazy Taxi: World Tour, el cual si bien no confirmó su fecha de lanzamiento; si reveló que Japón será uno de los escenarios del juego.
Call of Duty: Modern Warfare 4
Activision aprovechó la presentación de Xbox en Tokyo Game Show 2026 para presentar el tráiler de la campaña de Call of Duty: Modern Warfare 4, título cuyo lanzamiento global está programado para el próximo 23 de octubre.
Persona 4 Revival
Atlus también hizo presencia en la presentación de Xbox en TGS 2026 con el tráiler de presentación de Naoto Shirogane para el remake de Persona 4. Este juego, si bien salle para todas las plataformas, al igual que otros juegos de la desarrolladora pertenecientes a esta franquicia tendrá la característica Xbox Play Anywhere y llegará al mercado el 18 de febrero del 2027.
Hope in the City
Shape of Dreams
Bloomwalker
Este es un nuevo título de Netmarble, en el cual los jugadores exploran un gigantesco mundo.
Faraday Blues
Faraday Blues es una aventura grafica, la cual llegará a consolas Xbox y PC durante el 2027 y su primer tráiler nos muestra un poco de la historia y atmosfera que tendrá el título.
Raji: Kaliyuga
Xbox, como parte de sus anuncios de TGS 2026, presentó una mirada profunda del juego Raji: Kaliyuga con un video narrado por sus propios desarrolladores. En este corto avance, Nodding Heads Games reveló detalles de los personajes, jugabilidad y el sistema de combate.
Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories
El nuevo tráiler de Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories revela el regreso de Rutger y Lenja, los cuales apoyarán a Karia y sus compañeros. Este juego estará disponible en Xbox Series S|X el 25 de febrero del 2027.
Once Human: Isles of Abyss
El 22 de octubre llega Isles of Abyss, una masiva actualización para Once Human, en la cual los jugadores encontrarán un diario que llega a la orilla con seis reglas para sobrevivir. Y cada regla parece apuntar a una amenaza diferente que acecha en cinco regiones oceánicas, y conduce a un misterio aún mayor.
Fallout 76 – The Slasher Animation
Esta es una actualización gratuita,la cual ya está disponible para los jugadores de Fallout 76. En esta nueva historia, los jugadores deberán seguir el rastro de pistas (y cadáveres) detrás de una serie de crímenes espantosos cometidos por un maníaco armado con un cuchillo por toda la Appalachia.
Bloodstained The Scarlett Engagement
ArtPlay y 505 Games presentaron durante el programa especial de Xbox en Tokyo Game Show 2026 un nuevo adelanto de Bloodstained The Scarlett Engagement, la secuela de metroidvania en solitario de Koji Igarashi, el cual debutó en el 2019.
Kojima Productions – PHYSINT
Para finalizar el programa especial de Xbox en Tokyo Game Show 2026, Hideo Kojima anunció oficialmente que Xbox será el encargado de publicar PHYSINT. Este es el nuevo juego de acción y sigilo, con el cual Kojima celebrará los 40 años de su carrera. Adicionalmente, el desarrollador japonés confirmó que el actor Bill Skarsgård, conocido por interpretar a Pennywise en It, será el encargado de encarnar al protagonista de PHYSINT.
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Fuente: Transmisión de XBOX en Tokyo Game Show 2026