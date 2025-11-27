Nintendo comprará el estudio Bandai Namco Singapur, cambiará su nombre a Nintendo Singapur

Todos sabemos que las relaciones entre Nintendo y Bandai Namco son muy fuertes. Incluso les han encargado el desarrollo de juegos tan importantes como los últimos Super Smash Bros. ¡Son tan unidos que incluso les van a vender un estudio! Nos enteramos que Nintendo está en proceso de adquirir el estudio de Bandai Namco en Singapur y que le cambiará su nombre a Nintendo Singapur.

Esta noticia nos llegó mediante un comunicado oficial publicado por Nintendo de Japón. Hablando sobre esta transacción celebra a Bandai Namco Singapur como «BNSS se estableció como una de las sedes internacionales del Grupo Bandai Namco y es «una empresa de desarrollo con una sólida experiencia en la creación de recursos artísticos para videojuegos» y explica que en el pasado ha contribuido al desarrollo de títulos de Nintendo como los de la serie Splatoon.

La compra de Bandai Namco Singapur y su transformación en Nintendo Singapur no está lista al momento de hacer esta nota. Nintendo planea adquirir el 80% de las acciones de BNSS el 1 de abril de 2026 si la transacción es aprobada por las autoridades comerciales y más adelante terminará de comprar el resto para convertirse en su dueño absoluto.

El comunicado no dio pistas sobre en qué títulos va a trabajar Nintendo Singapur, pero hay que recordar que actualmente hay un nuevo juego de la saga Splatoon en desarrollo para Nintendo Switch 2.