Estudio de Hitman explica por qué le va tan bien mientras que otros estudios sufren despidos y cancelaciones

Estamos viviendo uno de los peores años para los videojuegos. Más de 11.000 personas han sido despedidas de la industria en lo que va de 2024, con el caso de Bungie siendo solo el más reciente de lo que muchos describimos como una epidemia de despidos. Pero en medio de este caos, el estudio IO Interactive, desarrolladores del excelente Hitman, está en uno de sus mejores momentos. Su juego —más bien la combinación de sus tres últimos juegos combinados bajo la etiqueta de Hitman: World of Assassination— es jugado por, según ellos, millones de personas cada día y el reciente evento con Conor McGregor fue todo un éxito. ¿Qué los hace tan diferentes a otras empresas creadoras de juegos AAA?

En una reciente entrevista con Game Developer, el periodista Chris Kerr le preguntó algo muy similar a Veronique Lallier, jefe de desarrollo de IO Interactive. ¿Cómo es que el estudio logró encontrar estabilidad y crecer cuando otras compañías de la industria están tambaleándose?

Según Lallier, todo se debe a que IO Interactive se deshizo de sus accionistas en 2017 y se volvió independiente.

Esto tiene mucho sentido. Hemos visto a estudios despedir personas a pesar de haber lanzado juegos sumamente exitosos, todo porque sus accionistas siempre exigen mayores ganancias y la mejor forma de lograr mejores números siempre es «cortar cabezas» antes de los reportes financieros. Al no tener que responder a accionistas que muchas veces no tienen idea sobre cómo funciona la industria, un estudio tiene mucha más libertad de acción y no está obligado a cumplir metas absurdas.

Durante el resto de la entrevista, Lallier habla sobre otros elementos a los que se debe el éxito de Hitman y de IO Interactive. Entre estos se encuentran no trabajar en demasiados proyectos a la vez. No repartir los equipos de desarrollo en diferentes zonas horarias y mantener los gastos controlados, sobre todo durante las fases tempranas de un proyecto.

Además de mantener los «servicios en vivo» de Hitman: World of Assassination, IO Interactive también se encuentra trabajando en un juego de James Bond. Actualmente no tiene una fecha aproximada de lanzamiento pero eso está bien, no hay accionistas que los obliguen a lanzarlo antes de que esté listo.