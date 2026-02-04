Estuvimos en New York con Nintendo jugando Mario Tennis Fever, SMB Wonder para Switch 2 y reviviendo al Virtual Boy

Tuvimos oportunidad de asistir al Nintendo Showcase 2026 en la ciudad de New York, donde probamos algunos de los lanzamientos que tendrá Nintendo para este comienzo de trimestre en cuanto a juegos y accesorios. Por un lado estaba Capcom con Resident Evil Requiem y Pragmata. Por el otro, ‘first party’ de Nintendo como Mario Tennis Fever, Super Mario Bros. Wonder para Nintendo Switch 2 con DLC incluido, y los clásicos de Virtual Boy para sistemas Switch/Switch 2.

Mario Tennis Fever

Nuestra prueba fue un partido de dobles, y desde el inicio se nota que esta entrega apuesta fuerte por el espectáculo. Hay una gran cantidad de personajes disponibles y canchas con mucha personalidad visual, llenas de color y efectos en pantalla que hacen que cada punto se sienta llamativo.





Lo más interesante del nuevo sistema son las raquetas con habilidades especiales. En nuestra sesión usamos la raqueta de lodo, que modifica la superficie del lado rival de la cancha, llenándolo de barro y haciéndolo patinar mientras intenta responder los golpes. Este tipo de poderes agrega un componente más que va a sacar muchas risas. Como siempre en los juegos de Mario Tennis, el objetivo de usar estos poderes es más estratégico.

Nuevos colores de Joy-Con 2 púrpura claro y verde claro con la salida de Mario Tennis Fever.

Aunque el juego incluye controles por movimiento, nosotros lo jugamos con controles tradicionales y la respuesta fue muy buena. Todo se siente ágil, claro y fácil de leer en pantalla, incluso cuando hay varios efectos ocurriendo al mismo tiempo. Visualmente es uno de esos juegos que demuestran que el estilo artístico de Nintendo no necesita gráficos del otro mundo.

Virtual Boy – Nintendo Classics

Una de las estaciones más curiosas del showcase fue la de Virtual Boy – Nintendo Classics, una experiencia que rescata títulos del recordado y fallido Virtual Boy.





Si alguna vez probaste el ‘hardware’ original, la sensación aquí es casi idéntica. Los juegos se presentan con ese característico efecto 3D de tonos y estética roja que marcó a la consola lanzada en 1995. Técnicamente funciona bien y el efecto de profundidad está logrado, pero también es evidente el paso del tiempo.



En lo personal, varios de los juegos se sienten más como piezas históricas que como experiencias modernas, por obvias razones. Casos como 3D Tetris pueden resultar confusos para quien no tenga el contexto de la época. Aun así, como objeto de nostalgia y curiosidad, la experiencia cumple totalmente su función.

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Encuentro en el Parque Belabel

También pudimos tuvimos acceso a Encuentro en el parque Belabel, el DLC exclusivo de Super Mario Bros. Wonder, enfocado en modos multijugador adicionales dentro de su versión para Switch 2.



Aquí nos ha gustado que todo está diseñado para el juego en grupo y en el contexto del evento podría decirse que la risa compartida. Durante la prueba, nos guiaron a través de modos cooperativos muy al estilo Mario Party, donde la coordinación entre jugadores es clave para avanzar o completar objetivos. Como suele pasar con Wonder, las ideas son creativas y rompen constantemente lo que uno espera de un plataformas 2D tradicional.





Además, jugamos un modo versus centrado en atrapar monedas, que convierte el escenario en una competencia directa entre jugadores, con ritmo rápido y mucha interacción. Es de esas experiencias que funcionan perfecto jugando juntos en el sofá, con varias personas mirando la misma pantalla. Es interesante que algunas de las experiencias que probamos requieren usar el modo ‘mouse’ del control.



A nivel gráfico no se puede ver algún cambio evidente en comparación con la versión de Switch, el juego se siente fluido y sin ningún problema de desempeño con cuatro jugadores al mismo tiempo.