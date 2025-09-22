El evento de Daft Punk en Fortnite ya tiene fecha y hora definidas

Han pasado más de cuatro año desde que una de el querido e icónico dúo francés de música electrónica decidió separarse. Puede que ya nunca los veamos interpretar sus canciones en vivo, pero en los videojuegos es otra historia. La largamente rumoreada colaboración de Daft Punk con Fortnite ya está confirmada oficialmente y no solo eso, sino que conocemos la fecha y hora en que se realizará un evento -un concierto virtual- en vivo dentro del juego.

Ya han comenzado a aparecer en redes sociales avances relacionados con el Monolito que actualmente se encuentra en la isla de Batalla Campal y que referencian diferentes canciones de la agrupación. En uno de ellos vemos a la versión animada de The Weeknd junto a Drift explorando algo en sus alrededores.

ANOTHER DAFT PUNK x FORTNITE TEASER 🔥 pic.twitter.com/3cTkUeLncI — Sam (@SamLeakss) September 21, 2025

Además, varios informantes confiables como iFireMonkey revelaron que la fecha y hora del evento de Daft Punk en Fortnite será el sábado 27 de septiembre de 2025 a las siguientes horas:

México : 12:00 m

: 12:00 m Colombia, Perú, Ecuador : 1:00 p.m.

: 1:00 p.m. Argentina, Chile : 3:00 p.m.

: 3:00 p.m. España: 8:00 p.m.

Para verlo, solo tenemos que iniciar sesión en el juego poco antes del evento y entrar en una partida de Batalla Campal o Cero construcción. Es usual que faltando algo de tiempo para su inicio, desactiven el daño para que todos podamos esperar tranquilos sin miedo a ser eliminados.

En Francia ya aparecieron carteles promocionando este evento que parece ser oficialmente llamado «Daft Punk Experience».

Todo indica que este será un corto concierto virtual (alrededor de 10 – 15 minutos) en el que asistiremos a experiencias psicodélicas mientras escuchamos la música de los artistas. Algo similar a lo que ya pasamos con Travis Scott, Ariana Grande, Metallica y Snoop Dogg con Ice Spice, Juice Wrld y Eminem.

Según informantes como SamLeakss, The Weeknd también hará una aparición especial en este evento y las canciones «confirmadas» que serán parte del concierto virtual serán:

Get Lucky

One More Time

Around The World

Harder, Better, Faster, Stronger

Tomando en cuenta la aparición de The Weeknd, probablemente también escuchemos I Feel You Coming o Starboy. Todas estas canciones seguramente aparecerán a la venta en la tienda como Pistas de improvisación. No sabemos nada aún sobre posibles skins de los miembros de Daft Punk, pero sería raro que no hubieran.