Evento de salto de cuerda con Bulbasaur para Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia acaba de anunciar un nuevo evento dentro del juego que tendrá lugar a finales de este mes. Del 19 de abril a las 5:00 am al 26 de abril de 2026, los jugadores podrán participar en el Concurso de Salto de Cuerda de Bulbasaur. En esta actividad, saltarás la cuerda interactuando con Bulbasaur frente al Centro Pokémon.

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Las recompensas se distribuirán según la cantidad de saltos consecutivos que logres, y podrás saltar tantas veces como quieras durante la duración del evento. Para acceder, primero debes completar la misión ‘¡Bosteza mucho!’ en Estepa Estéril, aunque el evento en sí puede tener lugar en cualquier ciudad.

También puedes unirte a otros jugadores en sus mundos o dirigirte a las Islas Nube para participar en competiciones multijugador de salto de cuerda. La mayor cantidad de saltos consecutivos lograda por un participante se convertirá en la mejor puntuación de ese mundo, pero solo el anfitrión recibirá recompensas.

Pokémon Pokopia recientemente se actualizó a la versión 1.0.3 y estas son las notas del parche de actualización. Una isla especial de Ikea apareció en Pokémon Pokopia a partir del 1ro de abril y hasta el 30 de junio. Esta colaboración surge de la celebración del vigésimo aniversario de la llegada de Ikea a Japón. La isla incluye dos habitaciones temáticas: una inspirada en Pikachu y otra en Snorlax. Conoce el código de acceso aparte de otro Regalo misterioso.