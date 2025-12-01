El evento Frío en los Huesos 2025 de Dead by Daylight ya tiene fecha de inicio

Todos los años en diciembre celebramos un evento infernal… quise decir invernal en este título de terror multijugador. Su nombre es ‘Frío en los Huesos’ (‘Bone Chill’ en inglés) y ya tenemos los detalles sobre la fecha de inicio y el día en que termina este evento de Dead By Daylight.

De acuerdo a la información publicada en las redes sociales oficiales en español del juego, el evento empezará el martes 9 de diciembre de 2025 y terminará el martes 6 de enero de 2025. Tenemos casi un mes para participar en los modos de juego especiales y conseguir las recompensas.

Puede que el cruel frío del invierno escueza, pero también traemos regalos con él. Si te encuentras con un amigo cubierto de nieve, que sepas que será tu fin.

El evento Frío en los Huesos de Dead by Daylight ha vuelto y trae otro año de muñecos de nieve, trepidantes peleas de… pic.twitter.com/xa7HXthaY0 — Dead by Daylight ES (@DbDBHVR_ES) December 1, 2025

Como en años pasados, el evento ‘Frío en los Huesos’ (‘Bone Chill’) de Dead By Daylight en 2025 girará en torno a los aterradores muñecos de nieve que aparecerán en los escenarios y que permiten tanto a sobrevivientes como asesinos sorprender a los demás.

Además de recompensas por iniciar sesión (desde el 1 de diciembre) y algunos cosméticos nuevos, esperamos al menos dos skins que podremos conseguir gratis (una para Asesino y una para Sobreviviente) completando misiones del evento. También habrán apariencias de temática navideña en la tienda, pues regresan las colecciones de Busos feos y terror navideño.

Pronto tendremos más información sobre el evento.