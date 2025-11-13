El evento ‘Supersónico’ trae alta velocidad y recompensas gratis a Apex Legends

El nuevo evento de juego ‘battle royale’ de Respawn y Electronic Arts se centra en la velocidad. El nuevo Evento Supersónico de Apex Legends tendremos un mapa especial de Olympus en Comodín, el lanzamisiles Mítico R-99 y habilidades que nos harán mucho más rápidos, además de nuevas skins gratis que podemos conseguir en los packs del evento.

El evento Supersónico empieza el martes 18 de noviembre y termina el martes 16 de diciembre de 2025. Pueden ver qué nos espera en el siguiente tráiler.

El centro del evento será el Mapa Olympus que tendrá adiciones especiales para el modo Comodín como más tirolesas y cañones de gravedad. En general tendremos más formas de ponernos a volar por el aire a toda velocidad, sobre todo gracias a las nuevas cartas:

Caucho quemado deja trazas de fuego que queman a los enemigos a su paso.

deja trazas de fuego que queman a los enemigos a su paso. Tirolesa extra recarga los escudos y aumenta la velocidad en tirolesas y rieles.

recarga los escudos y aumenta la velocidad en tirolesas y rieles. Ojos en el cielo destaca enemigos mientras estás en el aire

destaca enemigos mientras estás en el aire Veloces y muertas destaca enemigos que se estén moviendo a alta velocidadpara el equipo

destaca enemigos que se estén moviendo a alta velocidadpara el equipo Levántate y vete otorga ráfagas de velocidad luego de reanimaciones de último momento

otorga ráfagas de velocidad luego de reanimaciones de último momento Deslizamiento conjunto permite deslizarte más rápido y por más tiempo

También se agrega al ‘pool’ de objetos el R-99 Mítico: Ave de Presa disponible en las cápsulas de apoyo de Rampart. Tras acertar al objetivo repetidamente se activará la habilidad Lluvia de Misiles, automáticamente disparando misiles que rastrean al objetivo. También permite un aumento extra de velocidad en movimiento

En cuando a los objetos cosméticos nuevos, podremos conseguir Aspectos Legendarios para Horizon, Crypto, Sparrow, Mirage, y Catalyst —así como armas a juego— en los packs del evento Supersónico de Apex Legends.

También podemos conseguir el arma cuerpo a cuerpo universal: Dúo de la muerte.

Apex Legends está disponible gratis para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante la EA App, Epic Game Store y Steam.